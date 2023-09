Miley Cyrus flet për njohjen me Liam Hemsworth

Miley Cyrus po shikon pas në fillimin e romancës së saj me Liam Hemsworth. Në edicionin e fundit të serialit TikTok “Used to Be Young” të këngëtares , Cyrus kujton se si përzgjedhja e saj për partnerin romantik për “The Last Song” ishte ish-bashkëshorti i saj.

“Në vitin 2008, më duhej të bëja një film tjetër artistik për Disney dhe nuk doja që ai të ishte pjesë e Hannah Montana. Pasi të kishim shkruar skenarin, ishte koha për të bërë audicion të gjithë djemtë që do të luanin Will, të dashurin tim. në film,” tha ajo. “Ne kishim zbritur nga mijëra në treshen e fundit, dhe Liam ishte pjesë e asaj treshe të fundit.”

“Mendoj se një nga elementët që e bëri atë film të ndihej kaq i veçantë ishte të shikoje dy të rinj të dashuruar me njëri-tjetrin, gjë që po ndodhte në kohë reale dhe në jetën reale, kështu që kimia ishte e pamohueshme”, vazhdoi Cyrus. “Ky ishte fillimi i një lidhjeje të gjatë 10-vjeçare”.

Pas takimit gjatë punës, dyshja u martuan në vitin 2018. Ata u ndanë më pak se një vit më vonë dhe finalizuan divorcin e tyre në vitin 2020. Para ndarjes së tyre, çifti i atëhershëm jetonte në një shtëpi në Malibu, Kaliforni, diçka që Cyrus diskutoi në një video e mëparshme “Used to Be Young”. “Ajo shtëpi kishte kaq shumë magji në të,” tha ajo. “Përfundoi duke ndryshuar vërtet jetën time.”