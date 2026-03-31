Milanoviç i Kroacisë anulon samitin ballkanik pas deklaratave të Vuçiçit për luftë

Presidenti i Kroacisë, Zoran Milanoviç, njoftoi të hënën anulimin e një samiti të Ballkanit Perëndimor që do të mbahej në maj, për shkak të deklaratave të homologut të tij serb, të cilat sipas tij rrezikojnë stabilitetin rajonal.
Samitet vjetore Brdo-Brijuni mbledhin presidentët e Kroacisë, Sllovenisë, Shqipërisë, Bosnje-Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë.
Ky format u krijua në vitin 2013 nga vendet anëtare të Bashkimit Europian, Kroacia dhe Sllovenia, me synimin për të përmirësuar bashkëpunimin ndërmjet vendeve të rajonit dhe për të përshpejtuar integrimin e tyre në BE.
Megjithatë, Milanoviç deklaroi se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, nuk mund të vizitojë Kroacinë dhe për këtë arsye samiti është anuluar.
Veprimet politike të Vuçiçit në “ditët dhe javët e fundit … minojnë marrëdhëniet ndërshtetërore dhe kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në Europën Juglindore”, thuhet në deklaratë.
“Në këto rrethana nuk ekzistojnë kushtet dhe nuk është e mundur që Vuçiç të vizitojë Kroacinë.”
Ai shtoi se samiti i radhës do të mbahet vetëm kur të krijohen kushtet e nevojshme dhe pas konsultimeve me homologen e tij sllovene, Nataša Pirc Musar.
Milanoviç nuk dha detaje të mëtejshme mbi deklaratat konkrete të homologut serb, të cilave iu referua.
Nga ana tjetër, Vuçiç reagoi menjëherë duke deklaruar se “e mbështet plotësisht Zoran Milanoviç”.
“Ai ka absolutisht të drejtë, unë nuk i përkas atij samiti,” citohet të ketë thënë Vuçiç për agjencinë Tanjug, sipas transmetuesit publik serb RTS.
I pyetur nëse vendimi i Milanoviç lidhet me komentet e tij për një “aleancë ushtarake” mes Prishtinës, Zagrebit dhe Tiranës, Vuçiç u përgjigj se “ata nuk ndihen rehat për këtë”.
Presidenti serb ka akuzuar në mënyrë të përsëritur Shqipërinë, Kroacinë dhe Kosovën, të cilat në mars 2025 nënshkruan një deklaratë bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, se po krijojnë një “aleancë ushtarake” kundër Serbisë.
Më herët këtë muaj, duke komentuar për zotërimin nga Serbia të raketave lundruese kineze, ai deklaroi se këto tre vende po presin një konflikt më të madh global për të ndërmarrë një sulm ndaj Serbisë.
Serbia po përgatitet për një sulm të tillë, tha ai për transmetuesin shtetëror RTS.
Po ashtu, të hënën, Vuçiç bëri të ditur se gjatë një bisede telefonike me presidentin rus, Vladimir Putin, e kishte informuar atë për “aleancën mes Zagrebit, Prishtinës dhe Tiranës”.
Marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kroacisë kanë mbetur të tensionuara që nga lufta për pavarësinë e Kroacisë në vitet 1990, gjatë së cilës Serbia mbështeti politikisht dhe ushtarakisht serbët rebelë.