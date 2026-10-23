Milano në alarm për protestat e 24 tetorit

Milano po përgatitet për një ditë të tensionuar këtë të shtunë, më 24 tetor, mes frikës për përplasje të reja gjatë protestave dhe mobilizimit të grupeve me qëndrime të ndryshme politike. Gazeta italiane La Repubblica raporton se situata mbetet e paqartë, pasi disa organizime janë anuluar, ndërsa në rrjetet sociale vijojnë thirrjet për dalje në rrugë.
Sipas La Repubblica, grupet anarkiste kanë vendosur të anulojnë marshimin e planifikuar, duke argumentuar se nuk duan të krijojnë një tubim paralel me mobilizimet e tjera. Megjithatë, ky vendim nuk përjashton mundësinë që aktivistë të këtyre grupeve t’u bashkohen protestave të tjera.
Edhe kolektivet studentore janë distancuar nga organizimi i 24 tetorit. Sipas gazetës, studentët nuk e konsiderojnë këtë tubim si protestën e tyre dhe shprehin shqetësimin se pakënaqësia mund të përfundojë në përplasje. Ata synojnë ta përqendrojnë mobilizimin e tyre te greva e përgjithshme e 30 tetorit, e thirrur nga sindikatat e bazës.
Një tjetër shqetësim lidhet me mundësinë e pjesëmarrjes së grupeve të ndryshme, përfshirë ultras, aktivistë të së djathtës dhe organizata me prirje identitare. Sipas La Repubblica, autoritetet po monitorojnë komunikimet në rrjetet sociale për të identifikuar rreziqet e mundshme dhe për të parandaluar përshkallëzimin e situatës.
Gazeta raporton gjithashtu për qarkullimin në internet të materialeve që përmbajnë udhëzime mbi organizimin dhe taktikat e protestave, si dhe për thirrje për tubime në disa qytete italiane.
Në këtë klimë pasigurie, autoritetet italiane kanë shtuar vëmendjen ndaj zonave të ndjeshme të Milanos dhe po përgatiten për skenarë të ndryshëm gjatë së shtunës.
Sipas La Repubblica, anulimi i disa marshimeve nuk do të thotë se rreziku i tensioneve është zhdukur. Përkundrazi, paqartësia mbi grupet që do të marrin pjesë dhe mënyrën se si do të zhvillohen tubimet e bën më të vështirë parashikimin e situatës në terren.