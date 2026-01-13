Milani zyrtarizon djalin e Shpëtim Babajt, futbollistit të njohur Kosovar

AC Milani sapo ka zyrtarizuar kontratën me Aron Babaj, djalin e futbollistit të njohur Kosovar, Shpëtim Babajt.
Talenti premtues ishte pjesë e skuadrës Prishtina e Re, por që ka bindur me aftësitë e tij një nga skuadrat më të mëdha në botë.
“AC Milani ka kënaqësinë të njoftojë blerjen e Aron Babajt, i cili do t’i bashkohet Projektit Milan Futuro, një iniciativë e dedikuar për rritjen dhe zhvillimin e talenteve të reja. Mesfushori i lindur në vitin 2009 ka vendosur t’u bashkohet rossonerëve”, thuhet në njoftimin e AC Milan.