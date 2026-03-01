Milan thyen Cremonese, Leao me mendje te Inter: “Derbi, çështje jete a vdekje”

Në ndeshjen e drekës së javës së 27-të të Serie A, Milan fiton 2-0 në fushën e Cremoneses. Pjesë e parë argëtuese në “Zini”: grigiorosët provojnë sidomos me Bonazzoli dhe Vardy, por janë më pas kuqezinjtë që dominojnë. Duhen dy pritje të mëdha të Auderos për të ndalur fillimisht Pulisic dhe më pas Fofana, ndërsa pak më parë Leao shpërdoron 1-0 i vetëm përballë portierit vendas dhe Rabiot, me kokë nga goditja e këndit, e dërgon pak mbi traversë. Në pjesën e dytë, portugezi gabon sërish nga pak hapa, edhe pse i shpërqendruar nga një dalje e Auderos.
Allegri thyen hezitimin dhe fut Füllkrug, por ish-lojtari i West Ham ka vetëm një rast me kokë, me topin që shkon mbi traversë. Në shtesë, megjithatë, krosimi i Modric i devijuar me kokë nga De Winter përfundon në portë nga Pavlovic, që në minutën e 89′ zhbllokon ndeshjen. Në aksionin e fundit, ka vend edhe për dyfishimin në kundërsulm të Leao, që në minutën e 94′ mbyll llogaritë: Milani rikthehet kështu në -10 nga Inter një javë para Derbit të Madonninës. Cremonese mbetet në kuotën 24, me të njëjtat pikë si Lecce, e treta nga fundi.
Goli, të paktën ai, është gjithmonë në modë. Rafa Leao ka shënuar për herë të dhjetë këtë sezon – me dy shifra – në fund të një jave ku u fol më shumë për praninë e tij në sfilatat e Javës së Modës. Në Cremona u pa një Rafa klasik i koleksionit vjeshtë-dimër 2026: luajti si qendërsulmues dhe më pas i hapur, shpërdoroi dy raste të mëdha, ndihmoi skuadrën me disa aksione. Në të mirë e në të keq, e parë më parë. Leao më interesant, pra, është ai i pas-ndeshjes, ku Rafa bëri liderin e turmës, rol i paveshur më parë: “Shokëve për derbin u kërkoj të japin maksimumin dhe ta marrin personale, sepse është një ndeshje jete a vdekjeje”.