Milan, qendërsulmuesi i ardhshëm është Morata: spanjolli pret një fjalë nga Juventus

Alvaro Morata është i lidhur ngushtë me Italinë, si brenda dhe jashtë fushës. Sulmuesi spanjoll është i martuar me venecianen Alice Campello dhe ka shkruar faqe të rëndësishme të karrierës së tij sportive aty. Të gjitha me Juventusin “e tij”. Aty ku ai mund të kishte qëndruar në verë, nëse bardhezinjtë dhe Atletico Madrid do të kishin arritur një marrëveshje përfundimtare. E kështu Morata u kthye për të luajtur në La Liga. Jo me shumë fat, edhe për shkak se Diego Simeone nuk e preferon dhe ardhja e Depay i ka hequr shumë hapësirë. Por tani, pak më shumë se një vit nga skadimi i kontratës me “colchoneros”, Italia është rikthyer në të ardhmen e Alvaros.

Këtë herë jo me Zonjën, siç do të shpresonte Morata, por te Milani. Kuqezinjtë e kishin kërkuar sulmuesin edhe në të kaluarën, por ai e kishte thënë gjithmonë se në Itali për të ishte “vetëm Juve”. Tani, megjithatë, gjërat mund të ndryshojnë. Është e vërtetë që në Torino janë gjithmonë të gatshëm ta mirëpresin, në veçanti Allegri që është një admirues i madh i tij. Por për momentin bardhezinjtë kanë shumë probleme të tjera për të zgjidhur.

SHPRESAT E MILAN

E kështu Djalli nis të shpresojë. Milan është në një kërkim pothuajse të dëshpëruar për një sulmues për të luajtur përkrah Giroud. Pioli insiston duke pasur parasysh zhgënjimet e përjetuara nga Origi dhe pasiguritë rreth Leao. Në anën tjetër, Morata ka të gjitha karakteristikat teknike të nevojshme për të entuziazmuar sulmin kuqezi. Edhe nga pikëpamja ekonomike, operacioni do të ishte i realizueshëm. Vlera e kartonit të tij është rreth 15-20 milionë euro. Duhet arsyetur mbi pagën, duke qenë se te Juve ai fitonte 5 milionë euro në sezon. Por nëse do të arrihej deri në atë pikë, do të thoshte se Morata i ka hapur dyert për Milan. Mls është gjithnjë në sfond. Por në moshën 30-vjeçare mund të mos jetë ende koha për të lënë futbollin që ka rëndësi.