Milan nuk ndalet më: 3-0 ndaj një Bolonje të fikur, blindohet vendi i dytë

Java e njëzet e tretë e Serie A mbyllet me fitoren 3-0 të Milan në transfertë ndaj Bolonjës. Në fakt, është e pazakontë për Milan të hyjë në fushë dhe të godasë menjëherë, madje ta mbyllë ndeshjen brenda një pjese loje: pikërisht këtë bënë kuqezinjtë në Bolonjë, me kundërshtarin që ofroi vetëm një rezistencë të zbehtë. Milan kaloi në avantazh që pas 20 minutash me Loftus-Cheek (dhe mund ta kishte bërë edhe më herët) dhe dyfishoi me penalltinë e Nkunku. Qarkullimi fillestar i topit nga kuqeblutë e teknikut Italiano dhe Allegri që në krahun tjetër ankohej për gabimet me shpejtësi të të tijve, nuk pasqyroi atë që do të ndodhte pak më vonë.
Një Milan ndryshe, menjëherë sulmues. Dhe është kurioze që tre nga më të mirët e pjesës së parë, ose të paktën ata që vendosin, janë në fakt zëvendësues të titullarëve të përhershëm. Athekame në të djathtë është një burim i shkëlqyer krosimesh, Loftus shënon dhe merr pjesë edhe në 0-2 të Nkunku, i cili nga ana e tij ishte përfshirë edhe në aksionin e golit të parë kuqezi.
Në fazat e para, emilianët dukeshin mjaft të gjallë, por pas çerek ore, kuqezinjtë filluan të marrin gjithnjë e më shumë terren. Në minutën e 20’ miqtë zhbllokuan ndeshjen: depërtim perfekt i Nkunku në krosimin e Athekame, Ravaglia pret goditjen me kokë të francezit, por Rabiot në rikthim shtron për 1-0 të Loftus-Cheek. Njerëzit e teknikut Italiano nuk reagojnë, dhe në minutën e 39’ pësojnë dyfishimin: tjetër shpërthim i Nkunkut, që paraqitet ballë për ballë me Ravaglia dhe pengohet nga dalja e portierit. Manganiello akordon penalltinë, sulmuesin që e dërgon në anën e kundërt portierin kuqeblu dhe shënon 2-0.
Në fillim të pjesës së dytë vjen edhe goditja e nokautit: rivënie anësore horror e Mirandës, që praktikisht e dërgon Rabiot përballë portës për 3-0 përfundimtar me të majtën në minutën e 48-të. Milan ngjitet në 50 pikë në renditje, rikthehet në -5 nga Interi kryesues dhe shkon edhe në +7 nga vendi i pestë (Roma me 43). Humbja e nëntë për Bolonjën në Serie A, emilianët mbeten të dhjetët me 30 pikë.