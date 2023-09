Milan, muaji i të vërtetës: nga Lazio te Napoli, sezoni në 7 ndeshje

Shtatë ndeshje në pak më shumë se një muaj që do të thonë shumë për ambiciet sezonale të Milan. Ajo që pret teknikun Pioli dhe djemtë e tij është një tur i vërtetë force, me sfida të vështira dhe që tani vendimtare si ato në Champions League. Kuqezinjtë e nisin nesër me ndeshjen kundër Cagliari, më pas Lazio, Borussia Dortmund dhe Genoa në Marassi, përpara triptikut të frikshëm kundër Juventus, PSG dhe Napoli për të mbyllur një muaj vërtet të zjarrtë.

Dy ndeshje të përballueshme (kundër Cagliarit dhe Genoa), por gjithsesi ndeshje jashtë vendit dhe për këtë arsye jo për t’u nënvlerësuar, dhe 5 ndeshje me një koeficient vështirësie vërtet të lartë, duke qenë se janë përplasje të vërteta direkte. E nëse Lazio është pak më pak i frikshëm këto ditë, po sërish ekip i aftë për çdo gjë, “muri i verdhë” i Borussia Dortmund përfaqëson udhëkryqin e parë të madh të kuqezinjve në Champions, që është e përpjetë pas barazimit në shtëpi kundër Neëcastle. Gjermanët janë një ekip i paparashikueshëm që lejon shumë, por shtytja e tifozëve të tyre është vërtet një armë plus.

Në javën ndërmjet 22 dhe 29 tetorit, sfida e dyfishtë kundër Juventus (në San Siro) dhe Napoli do t’i tregojë teknikut Pioli nëse skuadra e tij është vërtetë e aftë të konkurrojë për titullin. Një javë tashmë e komplikuar e bërë edhe më tinëzare nga ndeshja në Paris kundër PSG. Një ndeshje që rrezikon të bëhet zgjidhja e fundit klasike në rast të një rezultati negativ në Dortmund. Ndërkohë, hapi i parë është të mposhtet Cagliari nesër. Ranieri me siguri nuk do të jetë dakord dhe do të provojë gjithçka për të mashtruar Djallin.

KALENDARI I MILAN

Cagliari-Milan 27 shtator

Milan-Lazio 30 shtator

Borussia Dortmund-Milan 4 tetor

Genova-Milano 7 tetor

Milan-Juventus 22 tetor

PSG-Milan 25 tetor

Napoli-Milan 29 tetor