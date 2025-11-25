Milan, mesazh i fshehur ndaj Inter në koreografi: nuk ishte shkruar vetëm “sodalizio”

Para fillimit të ndeshjes së Derbit della Madonnina, Curva Sud ndriçoi sektorin e saj në stadiumin “Giuseppe Meazza” me një mbishkrim gjigant “SODALIZIO” (shoqëri), një mesazh me vlerë të fortë simbolike për tifozët kuqezi, por aty është i fshehur edhe një sfidë ndaj “kushërinjve”, në lidhje me humbjen e rëndë të pësuar në finalen e Champions League.
Në San Siro u zhvillua një nga sfidat më ikonike të futbollit italian, derbi mes Interit dhe Milanit, një takim që shkon përtej tre pikëve: në lojë është krenaria e qytetit dhe dominimi sportiv në Milano. Atmosfera e një eventi të madh ka përfshirë që përpara fillimit të ndeshjes të dy tifozëritë, protagoniste me koreografi dhe mbështetje të pandërprerë.
Parullat e bllokuara nga Prokuroria e Milanos: arsyeja
Vigjilja e ndeshjes ishte shoqëruar nga një polemikë. Prokuroria e Milanos ndaloi futjen në San Siro të disa parullave kuqezi, mes të cilave edhe ajo historike e “Sodalizio Rossonero”. Curva Sud mori njoftimin me email, me arsye të lidhura me hetimet ende në zhvillim mbi dy sektorët ultras milaneze.
Ultrasit e Milan dhe Inter mbeten nën vëzhgim të ngushtë pas hetimit “Doppia Curva” të drejtuar nga Prokuroria e Milanos, i cili ka çuar tashmë në dënimin në shkallë të parë të 16 drejtuesve të dy grupeve ultras, mes tyre ish-liderët Andrea Beretta dhe Luca Lucci, të dy të dënuar me nga dhjetë vjet. Pavarësisht muajve të dialogut mes prokurorisë, shoqërive dhe tifozërive, që kishin bërë të mundur rikthimin e entuziazmit dhe ngjyrave në tribuna, Prokuroria e ka konsideruar të nevojshëm një shtrëngim të ri për të parandaluar përsëritjen e episodeve problematike të zbuluara nga hetimi.
Reagimi i Curva Sud nuk ka vonuar. Të përjashtuar nga parullat, tifozët kanë gjetur një mënyrë alternative për të shfaqur gjithsesi mesazhin e tyre. Pak para fillimit të derbit, i gjithë sektori u ndriçua: mijëra drita telefonash formuan fjalën “SODALIZIO”, të dukshme në gjithë stadiumin. Një mënyrë kreative dhe e bashkuar për të anashkaluar ndalimin dhe për të riafirmuar unitetin e tifozërisë kuqezi.
Mesazhi i fshehur i talljes së Curva Sud ndaj Inter
Por koreografia e vendosur nga tifozët e organizuar kuqezi nuk është vetëm një mënyrë për të anashkaluar ndalimin: shkronjat “SO” ishin transformuar në “50” si tallje ndaj Interit për humbjen 5-0 kundër PSG-së në finalen e fundit të Champions League. Me pak fjalë, një duel i pastër dialektik në stilin klasik të derbit.