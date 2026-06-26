Milan, mbyll marrëveshjen me PSG për Gonçalo Ramos: do të jetë blerja më e shtrenjtë e klubit

Milan është në fazën e përshpejtimit të plotë dhe goditja e parë e epokës së re mban emrin e Gonçalo Ramos, sulmuesi i përzgjedhur nga Ruben Amorim për repartin ofensiv. Trajneri portugez vendosi të mbështetej te bashkëkombësi i tij nga PSG dhe u plotësua menjëherë falë ndërmjetësimit të Jorge Mendes. Në tavolinë, Cardinale vendosi plot 60 milionë euro, mes 50 milionë eurove fikse dhe një pjese variabël shumë të lartë, që mund ta çojë shifrën totale edhe me 10 milionë euro të tjera.
Bëhet fjalë për një shumë rekord për Milan, që kalon atë të paguar dikur për të siguruar Rafa Leaon (pak më pak se 50 milionë euro). Ardhja e Gonçalo Ramos hap njëkohësisht derën për largimin e Gimenez, i cili ka zhgënjyer në Botëror dhe vazhdon të jetë në merkato.
Ramos, i kërkuar edhe nga Atletico Madrid i Simeones, i ka kryer tashmë vizitat mjekësore në Florida, ku ndodhet me Portugalinë për Botërorin, dhe pritet të jetë në qendër të projektit të ri të Milan. Për këtë arsye, klubi ka vendosur t’i ofrojë 25-vjeçarit një kontratë afatgjatë, të paktën katërsezonëshe. Paga e tij pritet të jetë rreth 4 milionë euro neto në sezon, e njëjta shumë që përfiton aktualisht te PSG-ja (me klubin francez ka kontratë deri në vitin 2028).
Në praktikë, mungesa e Milan në edicionin e ardhshëm të Champions League nuk ka ndikuar në zgjedhjen e ish-sulmuesit të Benficës, i cili në Milano do ta ketë të garantuar vendin e titullarit, ndryshe nga sa ndodhte në Paris.