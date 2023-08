Milan, mbrojtësi i ri është Pellegrino: arrihet akordi me Platense për talentin argjentinas

Ndjesitë po bëheshin gjithnjë e më pozitive me kalimin e orëve dhe në fakt erdhi tymi i bardhë. Milan dhe Platense arritën një marrëveshje për transferimin e qendërmbrojtësit 21-vjeçar, Marco Pellegrino te kuqezinjtë. Marrëveshja u gjet në bazën e 3 milionë euro për kartonin, të cilës duhet t’i shtohen bonuset dhe përqindja për rishitjen e ardhshme.

Një negociatë që tashmë ishte kanalizuar mirë prej disa ditësh. Zhvillimi megjithatë ndodhi kur presidenti i Platense fluturoi në Milano për të menaxhuar personalisht marrëveshjen. Një tjetër e dhënë e rëndësishme ishte mungesa e lojtarit në skuadër për ndeshjen kundër Boca një natë më parë. Pellegrino, i cili është argjentinas me pasaportë italiane, do të jetë qendërmbrojtësi i pestë në dispozicion të teknikut Pioli.

Pak më shumë se dhjetë ditë nga fundi i merkatos, Milan praktikisht ka gjetur mbrojtësin e tij të ri. Profili i ri që do të zgjerojë rotacionet në repartin e mbrojtjes është Marco Pellegrino. Baza e marrëveshjes me argjentinasin e lindur në vitin 2002, konfirmon Sky Sport, do të jetë rreth 3 milionë euro. Kësaj i duhen shtuar bonuset dhe përqindja në rishitjen e ardhshme. Detajet mungojnë ende, por marrëveshja është drejt mbylljes.

Me ardhjen e Pellegrino në Milanello, kuqezinjtë kanë rregulluar përfundimisht mbrojtjen. Nënshkrimi i dhjetë i verës do të arrijë sapo të përfundojë transferimi i Colombo te Monza. Pioli dëshiron edhe një sulmues dhe do ta ketë. Dyshja Furlani-Moncada do të bëjë gjithçka që është e mundur për të siguruar një alternativë shumë të besueshme për Giroud. E gjitha ndërsa përpiqen të gjejnë sistemim edhe për lojtarët që konsiderohen të tepërt.