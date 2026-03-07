Milan-Inter, derbi rekord: ndeshja me arkëtimin më të lartë në historinë e Serie A

Derbi i nesërm në mbrëmje Milan-Inter do të bëhet ndeshja e Serie A me arkëtimin më të lartë në histori. Arkëtari i klubit në rrugën Via Aldo Rossi dje kishte ende kalkulatorin në dorë dhe vetëm në orët e ardhshme do të dihet shuma e saktë, por është tashmë e sigurt se shifra (bruto) do të kalojë rekordin e mëparshëm të vendosur pikërisht në derbin e fazës së parë, në shtëpinë e Inter Milan, kur në arkën zikaltër përfunduan 8.649.494 euro.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Kuota 9 milionë
Për momentin ka një siguri që do të thotë rekord absolut për Serie A: arkëtimi do të jetë më i madh se 8.7 milionë euro, por nuk pritet të arrijë në 9 milionë. Biletat janë praktikisht të pamundura për t’u gjetur prej ditësh dhe të pranishmit në tribunat e stadiumit do të jenë mbi 75.500.
Kthesa Nord, që këtë herë do të jetë sektori i tifozëve miq, do të jetë e gjitha interiste, ndërsa Curva Sud do të “gjëmojë” së bashku me pjesën tjetër të stadiumit për të shtyrë AC Milan drejt fitores. Para ndeshjes së nesërme në mbrëmje, rekordi i mëparshëm i arkëtimit në historinë e Milanit i përkiste derbit të sezonit të kaluar, më 2 shkurt 2025, kur u arrit shifra 7.344.878 euro.
Publik rekord
Populli i “Djallit” me këtë sold-out të ri konfirmohet si më i miri në Itali për sa i përket pjesëmarrjes në ndeshjet e kampionatit (mesatarja aktuale 72.844 do të rritet edhe më shumë pas ndeshjes së nesërme). Avantazhi ndaj mesatares së ndeshjeve në shtëpi të Inter Milan (71.758) do të rritet, në pritje të ndeshjeve të fundit të sezonit që premtojnë një prani të madhe tifozësh.
Sepse në lojë do të jenë pikë shumë të rëndësishme për garën drejt kualifikimit në UEFA Champions League ose ndoshta edhe për luftën për titullin. Nesër në mbrëmje do të dimë më shumë. Ndërkohë mbetet fakti se pothuajse njëqind vende do të përfaqësohen nga personat që kanë blerë bileta për në stadium dhe 220 vendet e tribunës së shtypit do të jenë të gjitha të zëna. Pranë fushës do të jenë 50 fotografë dhe 25 social media manager, të cilët do të tregojnë momentet e ndeshjes përmes përmbajtjeve dhe këndvështrimeve origjinale.
Edhe më i madh do të jetë natyrisht publiku televiziv, i pamundur për t’u vlerësuar paraprakisht. Duke qenë se do të ketë shumë transmetues ndërkombëtarë dhe sinjali do të shpërndahet në të gjithë botën nga televizione dhe platforma OTT, derbi i Milanos do të jetë i dukshëm në më shumë se 200 vende. Një San Siro plot dhe i mbushur me entuziazëm (me transmetim të garantuar nga 28 kamera, mes tyre edhe një spektakolare Spider-Cam) do të jetë një kartë shumë e mirë prezantimi për të gjithë Serie A.
Club 1899
Edhe ambientet hospitality janë plotësisht të rezervuara, si për shembull Club 1899, për një total prej 5.000 të ftuarish, një tjetër rekord në historinë e klubit. Shumë persona janë regjistruar tashmë edhe për të vizituar Casa Milan me muzeun përkatës kuqezi dhe muzeun e stadiumit Meazza.
Pak minuta para fillimit të ndeshjes është parashikuar një spektakël me lazer që do të ndriçojë stadiumin. Më pas hapësira do t’u lihet tifozëve të dy kurbave, të cilët – edhe pse nuk mund të realizojnë koreografi gjigante si në të kaluarën – po përgatisin gjithsesi diçka për këtë ndeshje.