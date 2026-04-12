Milan dërrmohet nga Udinese, edhe Champions në rrezik: Leao mbulohet nga fishkëllimat

Krizë e madhe për Milan, i cili tani rrezikon vërtet të vërë në diskutim një kualifikim në Champions League të ardhshme që dukej tashmë i sigurt deri pak javë më parë. Kuqezinjtë bien 3-0 përballë Udinese në San Siro në javën e 32-të të Serie A dhe regjistrojnë kështu humbjen e tretë në katër ndeshjet e fundit, duke rrezikuar tani të afrohen nga ndjekësit në renditje.
Allegri zgjedh të ndryshojë modul dhe të mbështetet fillimisht te 4-3-3 (i parë disa herë gjatë ndeshjes edhe në të kaluarën), duke u fokusuar te lojtarët më të provuar: treshe sulmuese formohet nga Saelemaekers dhe Pulisic, me Leao sërish në rolin e sulmuesit qendror. Portugezi zhvillon megjithatë një pjesë të parë katastrofike, duke shpërdoruar çdo rast të krijuar nga shokët e skuadrës, ndërsa në anën tjetër është Zaniolo që frymëzon friulanët.
Italiani është protagonist i madh në aksionin që sjell 1-0 për miqtë në minutën e 27-të, kur i jep Atta-s topin me të cilin francezi shkaktoi autogolin e Bartesaghi. Po Zaniolo, më pas, dizenjon krosin që Ekkelenkamp e shndërron në golin e 2-0 me kokë në minutën e 37-të, pasi Davis kishte goditur edhe traversën pak sekonda më parë (vendimtar Maignan). Kristensen i afrohet edhe golit të tretë, me San Siro që nis të fishkëllijë që në pushimin e pjesës së parë.
Allegri vendos kështu të fusë menjëherë Fullkrug në fillim të pjesës së dytë (në vend të Athekame), duke tërhequr më pas Saelemaekers më prapa. Pikërisht belgu gjen një goditje të bukur me të djathtën në minutën e 51-të, por Okoye realizon një pritje të jashtëzakonshme dhe devijon në traversë. Milan duket më propozues, por Udinese godet sërish në kundërsulm: Atta synon shtyllën e parë dhe shënon për 3-0, ndërsa Maignan më pas i mohon golin e katërt Davis.
Fishkëllima për Leao
Ajo që bën më shumë zhurmë në minutën e 77-të janë fishkëllimat e forta me të cilat tifozët e pranishëm në San Siro shoqërojnë daljen nga fusha të Leao-s së zëvendësuar, me kuqezinjtë që në fakt dorëzohen përfundimisht. Udinese fiton kështu 3-0 dhe ngjitet në kuotën e 43 pikëve, ndërsa Milan mbetet në 63: tani Como dhe Juventus mund të afrohen me Djallin, duke e futur atë sërish në garën për Champions.