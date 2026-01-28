Milan bën goditjen, Guardiola befasohet nga Allegri: merita është e Tares

Milan vazhdon të ruajë pathyeshmërinë e tij pas barazimit me Romën, por Allegri i kërkon një përpjekje të fundit në merkato drejtuesve. Igli Tare realizon goditjen e madhe. Ndeshja e vonë e javës së njëzet e dytë të Serie A dhuroi në Stadiumin Olimpik të Romës një përballje me tension shumë të lartë, e përfunduar 1-1 që la shije të hidhur te skuadra e Allegrit, por përballë një Rome që për pjesë të gjata dominoi lojën. Aty u pa qartë se organika ka nevojë për përmirësim dhe Drejtori Sportiv i rrëmben para syve lojtarin e dëshiruar nga Guardiola dhe Manchester City
Thesari i Eintracht është plani kuqezi
Rënia fizike e një Estupinan tashmë i rrëshqitur pas në hierarki, e ka shtyrë drejtimin kuqezi të përshpejtojë manovrat e mëdha për krahun e majtë. Emri që po ndez orët e fundit është ai i Nathaniel Brown, xhevahiri i lindur në 2003 i Eintracht Frankfurt që po rishkruan rregullat e rolit në Bundesliga. Milan ka vendosur të mos presë më për atë që paralajmërohet si goditja më ambicioze e merkatos së dimrit, një operacion që në synimet e Igli Tares do të shërbente për t’i “rrëmbyer” talentin gjerman një konkurrence që flet gjuhën e petrodollarëve.
Kush është Nathaniel Brown
Mbi Brown, në fakt, ka lëvizur fuqishëm Manchester City i teknikut Pep Guardiola, i cili e ka identifikuar te mbrojtësi i majtë elementin ideal për të plotësuar revolucionin e tij asimetrik. T’a marrësh përpara teknikut katalanas, përveç interesimit të pashfaqur kurrë të Real Madrid dhe Barcelonës, do të përfaqësonte për Milan një goditje me perspektivë shumë të rëndësishme, duke treguar se projekti teknik kuqezi ka një tërheqje më të madhe edhe se gjigantët e Premier League. Duke analizuar paraqitjet e fundit të djaloshit, bëhet e qartë pse gjysma e Europës është në ndjekje të tij: Brown ka treguar një shpejtësi shpërthyese dhe një aftësi në krosime që i ka lejuar të grumbullojë plot 4 asistime këtë sezon, shifra që i kanë vlejtur thirrjen e parë në Kombëtaren e madhe të Nagelsmann.
Krahasuar me kujdesin mbrojtës të kërkuar nga Estupinan, Brown garanton atë shtytje vertikale që Allegri e ka kërkuar më kot në transfertën e Romës. Pavarësisht se klubi gjerman e vlerëson kartonin e tij mes 60 dhe 70 milionë euro – i fortë me një kontratë deri në 2030 – Milani po përpiqet të shfrytëzojë vullnetin e lojtarit për të zbarkuar në Itali për të arritur një formulë që të lejojë goditjen përfundimtare brenda 31 janarit. Nëse marrëveshja do të realizohej, Djalli do të siguronte jo vetëm pasardhësin e paracaktuar të boshllëkut të lënë nga Theo, por edhe sigurinë se i ka hequr Guardiolës një nga pjesët më të çmuara të futbollit botëror për sulmin final drejt titullit.