“Mikut tim të dikurshëm e rigjetur sërish”, Rama videokartolinë për Nanon

Kryeministri Rama ka ndarë një videokartolinë në llogarinë e tij në Facebook, për ish-kryeministrin e ndjerë, Fatos Nano.
“Me këtë videokartolinë lamtumire për liderin historik të socialistëve, mikun tim të dikurshëm e të rigjetur sërish, Fatos Nanon”, shkruan Rama, që e pasoi Nanon si kryetar i Partisë Socialiste.
“U nda nga jeta pas një lufte sfilitëse me sëmundjen, por që nuk do të ndahet asnjëherë nga kujtimet tona e nga vendi i nderit në historinë e familjes sonë të madhe”, shkruan ndër të tjera kryeministri.
Postimi i plotë i Edi Ramës:
“MIRËMËNGJES dhe me këtë videokartolinë lamtumire për liderin historik të socialistëve, mikun tim të dikurshëm e të rigjetur sërish, Fatos Nanon, i cili u nda nga jeta pas një lufte sfilitëse me sëmundjen, por që nuk do të ndahet asnjëherë nga kujtimet tona e nga vendi i nderit në historinë e familjes sonë të madhe, u përcjell të gjithë atyre që e patën kryetar, shok e mik, ngushëllimet e mia vëllazërore”