Mikja e Mbretëreshës Elizabeth: Harry ishte mizor me të

Një mikeshë e ngushtë e mbretëreshës Elizabeth ka deklaruar se Princ Harry ishte mizor në ditët e saj të fundit.

Mikja i tha Daily Beast kohët e fundit se Elizabeth vuante nga kanceri “i dhimbshëm” i kockave por njoftimi i Harryt se do të shkruante kujtimet e tij “Spare” e përkeqësoi. “Që kur i vdiq i shoqi në prill 2021, mbretëresha kishte shumë dhimbje. Në muajt e fundit u përkeqësua shumë, “tha burimi. Ajo shtoi se në kohën ku u zhvillua jubileu i saj Platinum në qershor 2022, mbretëresha luftoi me çështje të lëvizshmërisë.

“Ajo ishte koha që Harry dhe Meghan Markle duhet të heshtnin. Në vend të kësaj, ata prodhuan dokumentarin dhe dhanë intervista tepër lënduese. Harry njoftoi se po shkruante një kujtim kur gjyshja e tij nuk ishte vetëm e ve, por edhe në gjendje të rëndë shëndetësore. Mizoria e tij e shkatërroi atë.”

“Ideja se ata tani do të bëjnë një betim heshtjeje pas gjithë dëmit që kanë bërë, edhe nëse do të ishte e vërtetë, gjë që dyshoj shumë, kjo nuk do të zbusë zemërimin dhe neverinë që disa nga miqtë e saj ndjejnë për atë që i bënë mbretëreshës në vitet e fundit,” përfundoi burimi.