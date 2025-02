Michelle Obama reagon ndaj aludimeve për divorc

Mes thashethemeve rreth martesës së saj me ish-presidentin Barack Obama, Michelle Obama ndau një mesazh të përzemërt në Instagram më 30 janar 2025.

Ish-Zonja e Parë trajtoi pretendimet për një divorc të afërt, ndërsa u fokusua në një projekt kuptimplotë për të cilin familja Obama po punojnë së bashku.

Michelle postoi një njoftim në emër të Qendrës Presidenciale Obama, duke zbuluar planet për të nderuar Hadiya Pendleton që u vra në vitin 2013, vetëm disa ditë pasi performoi në inaugurimin e dytë të Barack Obamës. Qendra do të hapë një kopsht përkujtimor kushtuar kujtimit të Pendleton në Çikago në vitet e ardhshme.

“Hadiya kishte një dritë të jashtëzakonshme që nuk do të harrohet, dhe Barack dhe unë presim të nderojmë kujtimin e saj”, shkroi Michelle, duke iu referuar Barack si “burri im”.

Kjo referencë publike për angazhimin e tyre të vazhdueshëm mund të jetë një përgjigje ndaj thashethemeve të fundit që hedhin dyshime mbi martesën e tyre 32-vjeçare.

Kohët e fundit ka qarkulluar biseda për një divorc të mundshëm mes çiftit Obama, të nxitur nga raporte të shumta që sugjerojnë se çifti po jeton të ndarë.

Një burim i brendshëm i tha RadarOnline.com se si Michelle ashtu edhe Barack janë gati të largohen nga kjo marrëdhënie me Michelle që thuhet se “e vendos veten të parën” pas vitesh sakrificash. Një tjetër burim pohoi se çifti tashmë është i ndarë, ndërsa procedurat e divorcit pritet të jenë të qeta dhe diskrete.

Këto thashetheme u intensifikuan pasi Michelle vendosi të mos merrte pjesë në inaugurimin e Presidentit Trump, ndërsa Barack ishte i pranishëm. Mungesa e saj nga ngjarja pasoi mungesën e saj në funeralin e ish-presidentit Jimmy Carter, duke përmendur një “konflikt orari” pavarësisht se ishte në një pushim të zgjatur në Hawaii.

Pretendimet për martesën e tyre janë përforcuar më tej nga spekulimet rreth lidhjes së supozuar të Barack me aktoren Jennifer Aniston. Megjithatë, as Barack dhe as Michelle nuk i kanë konfirmuar publikisht këto thashetheme.