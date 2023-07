Michelle dhe Barack Obama nominohen për Emmy

Michelle Obama tani është një producente e nominuar për Emmy! Ish-zonja e parë shënoi nominimin e saj të parë për Emmy për për specialen e saj në Netflix, The Light We Carry: Michelle Obama & Oprah Winfrey.

Specialja përmban një takim intim mes Michelle dhe mikeshës së vjetër, Oprah Winfrey. I filmuar në ndalesën e fundit të turneut për librin e saj, diskutimi i sinqertë dhe i gjerë i dyshes u dha shikuesve një vend në rreshtin e parë për tregimet e Michelle për fëmijërinë e saj, kohën e saj në Shtëpinë e Bardhë, menopauzën, çështjet sociale dhe romancën. Përveç paraqitjes në ekran së bashku me Oprah, Michelle gjithashtu prodhoi specialin e lidhur me librin e saj.

Michelle nuk është e vetmja Obama që njihet nga çmimi i 75-të i Emmy Awards. Bashkëshorti i saj, Barack Obama, tani është dy herë i nominuar falë nominimit të tij pë Working: What We Do All Day. Dokumentarët e Netflix, të prodhuara nga Barack dhe Michelle për kompaninë e tyre Higher Ground Media, ndjekin ish-presidentin teksa viziton tre vende pune amerikane dhe takohet me 12 persona që zënë shkallë të biznesit, nga punët e shërbimit ” te ” punët e ëndrrave” dhe “shefi”.

Barack do të ndeshet me Morgan Freeman për Our Universe, Mahershala Ali për Chimp Empire, Angela Bassett për Good Night Oppy dhe Pedro Pascal për Patagonia: Life On The Edge Of The World. Fituesit e këtij viti do të zbulohen gjatë 75-të të çmimeve Primetime Emmy, të cilat janë planifikuar të jepen të hënën, më 18 shtator, ndërsa çmimet e Arteve Kreative Emmy do të prezantohen fundjavën përpara, nga 9 shtatori deri më 10 shtator.