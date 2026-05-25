“Michael” pranë rekordit historik, sfidon biografinë e “Queen”

Filmi biografik për Michael Jackson, me protagonist nipin e tij Jaafar Jackson në rolin e “Mbretit të Popit” Michael Jackson, është duke u shndërruar në një nga sukseset më të mëdha në historinë e filmave muzikorë.
Produksioni ka arritur rreth 800 milionë dollarë në arkat globale dhe pritet të kalojë shifrën 911 milionë dollarë, rekord i vendosur më parë nga filmi biografik i Queen, duke e bërë atë biografinë muzikore më të suksesshme të të gjitha kohërave.
Filmi ndjek jetën e Jackson nga fillimet e tij me Jackson 5 në vitet ’60, deri në nisjen e karrierës solo që e shndërroi në një ikonë globale të muzikës.
Megjithatë, suksesi në box office është shoqëruar me polemika të forta, pasi filmi përfundon përpara periudhës së akuzave për abuzim seksual ndaj të miturve, një vendim që ka shkaktuar kritika të shumta ndaj producentëve për mungesën e kësaj pjese të historisë.
Sipas raportimeve, kufizime ligjore kanë ndikuar në përjashtimin e disa ngjarjeve nga filmi, përfshirë edhe referenca ndaj marrëveshjeve gjyqësore të viteve ’90 dhe akuzave të mëvonshme ndaj këngëtarit.
Ndërkohë, studioja ka lënë të hapur mundësinë e një vazhdimi, me një pjesë të dytë të projektit që thuhet se është tashmë pjesërisht e xhiruar dhe mund të përfshijë materiale të papërdorura nga filmi i parë.
Filmi vazhdon të performojë fuqishëm në tregje ndërkombëtare dhe pritet që publikimi në Japoni të ndikojë ndjeshëm në arritjen e një rekordi të ri historik në kinematografinë muzikore.