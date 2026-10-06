Michael Douglas zbulon lidhjen e fshehtë gjatë xhirimeve të “Basic Instinct”

Michael Douglas ka zbuluar se ka pasur një lidhje të fshehtë me një prej kolegeve të tij gjatë xhirimeve të filmit erotik “Basic Instinct”.
Në filmin e vitit 1992, aktori interpretoi rolin e një detektivi që përfshihet në një marrëdhënie të zjarrtë me të dyshuarën kryesore për një vrasje, të luajtur nga Sharon Stone.
Skenat e nxehta mes Douglas dhe Stone u komentuan gjerësisht në atë kohë dhe për vite me radhë qarkulluan spekulime se dy aktorët mund të kishin pasur një lidhje edhe në jetën reale.
Por Douglas ka vendosur tashmë të sqarojë gjithçka.
Në kujtimet e tij të reja, “One Helluva Ride”, aktori zbulon se në fakt kishte një lidhje me një tjetër aktore të filmit, Jeanne Tripplehorn, e cila luante terapisten e personazhit të tij.
“E vërteta është se rashë shumë fort në dashuri me Jeanne, pavarësisht diferencës sonë prej gati 20 vitesh në moshë”, shkruan Douglas.
Në atë kohë, aktori ishte ende i martuar me gruan e tij të parë, Diandra Luker, por pranon se ishte aq i përfshirë emocionalisht saqë kishte menduar seriozisht të largohej nga martesa.
“Madje isha gati të largohesha zyrtarisht nga gruaja ime për Jeanne. Isha i çmendur pas saj”, rrëfen ai.
Megjithatë, Douglas thotë se e kuptonte se përfundimi i një martese gati 20-vjeçare dhe nisja menjëherë e një lidhjeje tjetër serioze do të ishte “gjëja më e keqe” për të.
“Marrëdhënia ime me Jeanne zgjati gjatë gjithë prodhimit, më pas morëm rrugë të ndryshme”, kujton aktori.
Pavarësisht ndarjes, Douglas thotë se e ka ruajtur gjithmonë një vlerësim të veçantë për ish-partneren e tij.
“Do ta mendoj gjithmonë si një aktore të jashtëzakonshme dhe një grua vërtet të mrekullueshme, me të cilën pata fatin të kaloj kohë”, shkruan ai.
Douglas dhe Diandra Luker u divorcuan më vonë. Aktori është i martuar me Catherine Zeta-Jones që prej vitit 2000.
Ndërkohë, Jeanne Tripplehorn, tashmë 63 vjeçe, u martua me aktorin Leland Orser në vitin 2000.
Kujtimet e Michael Douglas, “One Helluva Ride”, janë publikuar tashmë.