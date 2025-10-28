Meta: Shpifje, s’ka “prova të reja nga Amerika” për procesin tim!

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, ka reaguar përmes një statusi në rrjetet sociale pas raportimeve se janë dorëzuar “prova të reja” nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kuadër të hetimeve ndaj tij.
Meta i ka quajtur këto pretendime një “gënjeshtër të shpërndarë nga SPAK” dhe nga “prokurorë të provuar si shkelës të ligjit dhe kamikazë të Kryekleptokratit, Edi Rama”.
“Në respekt të anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë së Lirisë, por edhe të gjithë qytetarëve shqiptarë dua të shpreh përbuzjen time publike për gjoja prova të reja që paskan ardhur nga ‘Amerika’ pas përfundimit të hetimeve”, shkruan Meta.
Ai thekson se qëllimi i këtyre veprimeve është “justifikimi i paraburgimit të tij të paligjshëm dhe kriminal” dhe “dhënia e mandateve të përjetshme kamikazëve të Edi Ramës”.
Meta shprehet i bindur se “asnjë letërporosi as ka ardhur dhe as mund të vijë që provon shkeljen e ligjeve shqiptare, amerikane apo ndërkombëtare” prej tij.
“E kemi thënë edhe më përpara se gjithçka është fund e krye një mashtrim”, përfundon kreu i Partisë së Lirisë.
