Meta mbetet në burg, avokati: Drejtësia një vegël politike

Gjykata e Posaçme e Apelit ka rrëzuar një tjetër kërkesë të Presidentit të Partisë së Lirisë Ilir Meta për masën e sigurisë. Apeli legjitimoi vendimin e ankimuar nga mbrojtja të shkallës së parë që nuk pranoi lirimin e tij nga qelia. Avokati i Metës, Kujtim Cakrani, tha se drejtësia është kthyer në një vegël politike, dhe se vendimi ishte i paracaktuar. Ai paralajmëroi dorëzimin e një tjetër kërkese të martën për revokimin e masës së arrestit në burg që është në fuqi prej tetorit të vitit të kaluar.

Pyetur nga gazetarët për shortimin e Irena Gjokës si gjyqtare e shqyrtimit të kërkesave paraprake të palëve pas dërgimit të dosjes nga SPAK për Gjykim, Kujtim Cakrani kishte këtë koment

Sipas mbrojtjes së Ilir Metës, me përfundimin e hetimeve dhe pyetjen e dëshmitarëve, masa ekstreme është e panevojshme pasi provat janë mbledhur. Ndërkohë SPAK insiston dhe në një linjë me të është edhe gjykata, që vlerëson se pozita e tij është rënduar dhe ekziston rreziku për prishje të provave apo intimidim të dëshmitarëve.

Donika, vajza me violinë

Romani i ri i shkrimtarit Flamur Buçpapaj. Një histori e fuqishme e mbushur me muzikë, dashuri dhe qëndresë. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700

Rreth Nesh

Radio Nacional është radio  lokale që transmeton në frekuencën 93.6 Mhz muzikën më të mirë shqiptare. Tashmë të gjithë ju keni mundësinë të na dëgjoni online në internet me audio dhe video në adresën:
www.radionacional.al

Adresa

 Kompleksi Nacional Rr. Aleksandër Moisiu Ish Kinostudio,Tirana, Albania  Tel: +355 67 533 2700 Email: [email protected] Marketing: [email protected]

Na Ndiqni

Facebook X-twitter Youtube Instagram
© 2023 RTV Nacional Albania
Designing & Development By Pixer Creative
Scroll to Top