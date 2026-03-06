Messi vihet në siklet në Shtëpinë e Bardhë, Trump i përmend CR7: reagimi i Pleshtit

Vizita e Lionel Messi dhe e Inter Miami CF në Shtëpinë e Bardhë për takimin me Donald Trump prodhoi momente surreale. Presidenti i SHBA-së, para se të festonte kampionët e Major League Soccer, filloi të fliste për luftën në Iran, duke u ndalur edhe te bombardimet dhe zhvillimet e operacionit ushtarak, madje me një ftesë për dorëzim.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Një situatë e pazakontë për futbollistët, të cilët me gjuhën e trupit dëshmuan pak siklet, duke mos pasur çfarë të bënin tjetër veçse të duartrokisnin në fund. Nuk ishte i vetmi moment i veçantë për Lionel Messi, i habitur edhe kur Trump filloi të fliste për futbollin.
Trump flet për bombardimet ndaj Iranit para Pleshtit
Me gjithë skuadrën e Inter Miami pas shpine dhe argjentinasin Messi të vendosur në një pozicion “privilegjuar” në të djathtë, presidenti amerikan nisi prologun e tij të gjatë. Gjithçka filloi me theksimin e zgjedhjeve të tij dhe me miratimin për atë që po bën ushtria amerikane: “Presidentë të tjerë kanë bashkëjetuar me këtë situatë, ndërsa unë nuk e kam pranuar. Dhe njerëzit tanë po bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Edhe një herë, kemi ushtrinë më të madhe që bota ka parë ndonjëherë. Faleminderit”.
Fjalët për Kubën dhe reagimi i argjentinasit Messi
Më pas erdhën fjalët për raketa, avionë dhe bombardimet e ardhshme, me diskursin që u zhvendos te Kuba dhe planet e ardhshme të Trump: “Sapo të përfundojë kjo fazë, do të jetë vetëm çështje kohe para se ju të mund të ktheheni në Kubë. Shpresojmë jo për të qëndruar. Ju duam këtu. Nuk duam t’ju humbasim. Nuk duam t’i bëjmë gjërat aq të bukura sa të qëndroni atje. Por disa njerëz ndoshta do të duan të qëndrojnë, sepse e duan shumë Kubën. E dëgjojmë këtë vazhdimisht. Kjo ishte një tjetër gjë që nuk duhej të kishte ndodhur”.
Kamerat u ndalën te fytyrat e futbollistëve dhe veçanërisht te Messi: shprehje aspak të qeta, madje pothuajse të shqetësuara për shumë prej tyre. Në fund megjithatë shpërtheu duartrokitja dhe edhe Leo nuk u tërhoq.
Trump përmend CR7
Nga lufta më pas u kalua te futbolli dhe Trump u përqendrua te Messi, duke përmendur edhe një episod me djalin e tij: “Sot jemi të lumtur të presim kampionët e MLS Cup 2025, Inter Miami. Punë e shkëlqyer! Dhe është privilegji im i madh të them diçka që asnjë president amerikan nuk ka pasur mundësinë ta thotë më parë: mirë se erdhe në Shtëpinë e Bardhë, Lionel Messi. Djali im më tha: ‘Babi, e di kush do të jetë sot?’. I thashë: ‘Jo, kam shumë gjëra për të bërë’. Ai më tha: ‘Messi’. Dhe unë: ‘Vërtet?’. Është një fans i madh i yti. Një fans shumë i madh. Mendon se je një person fantastik dhe besoj se jeni takuar pak më parë”.
Këtu Trump përmendi edhe rivalin e një jete të Pleshtit, portugezin Cristiano Ronaldo. Një përmendje që shkaktoi një shprehje mes argëtimit dhe sikletit te Leo: “Pra djali im është një tifoz i madh i futbollit, por është një fans i flaktë i yti. Dhe i një zotërie të quajtur Ronaldo. Cristiano është i madh. Edhe ti je i madh. Djema, ka kampionë të mëdhenj, atletë të mëdhenj në këtë sport, dhe njerëz që e duan vërtet atë që bëjnë dhe e bëjnë mirë. Është një nder për ne dhe për të gjithë këtu në Shtëpinë e Bardhë që mund t’ju festojmë sot”.