Messi, tripletë 20 vite pas debutimit në Botëror e golashënuesi më i mirë i historisë: “Qershia mbi tortë”

Më 16 qershor 2006 ai bëri debutimin e tij në një Botëror (16 minuta kundër Serbisë të shoqëruara me një gol dhe një asist), ndërsa pikërisht 20 vite më vonë, në pjesëmarrjen e tij të gjashtë në një Kupë Bote, Lionel Messi në debutimin e tij në Botërorin amerikan realizoi tripletën me të cilën Argjentina e tij shkatërroi Algjerinë dhe u bë golashënuesi më i mirë i historisë së kompeticionit me 16 gola, në kuotë të barabartë me Miro Klose.
Një paraqitje e jashtëzakonshme që e fut “Pleshtin” në legjendë dhe që çmendi publikun e Kansas City-t, i mahnitur nga mundësia për të admiruar 38-vjeçarin më të fortë në botë: goli i parë erdhi në minutën e 17-të të pjesës së parë me një goditje nga distanca, ndërsa më pas në pjesën e dytë erdhi apoteoza me dy gola në 16 minuta që çuan në delir mbi 60 mijë tifozët në tribunë.
Kampionët në fuqi të botës e nisën saktësisht aty ku e kishin lënë katër vite më parë dhe i dërguan një mesazh botës: Messi është në formë të shkëlqyer dhe dëshiron një tjetër Kupë Bote. “Më bën shumë të lumtur që kam jetuar gjithçka që më ka ndodhur në jetë. Ajo që po përjetoj tani është qershia mbi tortë”, deklaroi Messi pas ndeshjes. “Jam shumë i lumtur dhe mirënjohës për këtë grup të mrekullueshëm. Po shijoj çdo moment”.
“Të kesh Leon është një avantazh për mënyrën se si ai e udhëheq grupin dhe e shtyn përpara. Për atë që ai përfaqëson”, shpjegoi Rodrigo De Paul. “Atij nuk i interesojnë rekordet individuale. Ai vendos grupin në vend të parë dhe për ne kjo është diçka e jashtëzakonshme”.
“Nuk kam fjalë për Leon. Çfarë mund të them? Është i pabesueshëm”, ishin fjalët e trajnerit të Argjentinës, Lionel Scaloni.