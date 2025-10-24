Messi rinovon përjetësisht me Inter Miami, në MLS deri 41-vjeç: detajet e kontratës

Jo vetëm që nuk do të tërhiqet, por Lionel Messi do të vazhdojë të luajë me Inter Miamin duke e zgjatur karrierën e tij. Të gjitha zërat për një lamtumirë të mundshme janë hedhur poshtë: lajmi i madh është rinovimi i kontratës me klubin amerikan, që është kthyer tashmë në shtëpinë e tij. Argjentinasi ka firmosur kontratën e re që do ta lidhë me skuadrën deri në fund të vitit 2027, me opsionin për të zgjatur aventurën edhe për një tjetër sezon. Nëse do ta respektonte plotësisht marrëveshjen e përcaktuar, ai do të luante në MLS deri në moshën 41-vjeçare, duke ndjekur shembullin e Cristiano Ronaldos në Arabinë Saudite.
Në vitin 2023, mbërritja e tij kishte ndryshuar fytyrën e ligës amerikane, pasi Inter Miami i kishte ofruar një kontratë të paprecedentë që përfshinte edhe disa kuota të klubit. Një marrëveshje që nuk ishte parë kurrë më parë për një nga lojtarët më të mirë në botë, i cili do të vazhdojë të veshë ngjyrat e skuadrës së David Beckham, i gatshëm të thyejë çdo rekord të mëparshëm vetëm për ta pasur në dispozicion kampionin e madh.
Messi, detajet e rinovimit me Inter Miami
Klubi e njoftoi ngjarjen me një video të shpërndarë në kanalet e tij zyrtare në rrjetet sociale, ku shihet lojtari brenda kantierit të stadiumit që së shpejti do t’i presë. Inter Miami nuk ka bërë publike detajet e pagës dhe të mundshëm rritjeje, por shifrat e mëparshme ishin tashmë të çmendura: Messi është lojtari më i paguar në MLS me mbi 20 milionë euro në vit, të cilave u shtohen përfitime të ndryshme nga sponsorët dhe kuotat e klubit. Marrëveshja e re parashikon një rinovim deri në fund të vitit 2028, por në të vërtetë argjentinasi mund të vendosë në çdo moment kur të përfundojë kontratën e tij pa asnjë lloj detyrimi.
Ai ka firmosur për tre vitet e ardhshme, por vit pas viti do të mund të vendosë nëse do të ndalet apo do të vazhdojë të respektojë marrëveshjen, pa pasoja, vetëm me dëshirën për të luajtur e për t’u argëtuar. Më pas për të është planifikuar tashmë një e ardhme në strukturat drejtuese të klubit, në zona të tjera të tij, megjithatë këtu mund të ndërhyjë konkurrenca e Barcelonës, që mund ta mirëpresë sërish në shtëpi. Rinovimi është menduar gjithashtu në funksion të Botërorit 2026, ku Messi do të jetë sërish protagonist i madh me Argjentinën, që do të duhet të mbrojë titullin e fituar në vitin 2022 në Katar.
HE’S HOME. pic.twitter.com/AUMJJYR5pF
— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 23, 2025