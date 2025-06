Messi përballet me ish-ekipin e tij në 1/8 e Kupës së Botës për Klube

Lionel Messi dhe Inter Miami do të përballen me Paris Saint-Germain në fazën e 1/8-ave të Kupës së Botës për Klube, në një ribashkim të veçantë me ish-klubin e argjentinasit. Miami u kualifikua si e dyta në Grupin A pas barazimit 2-2 me Palmeiras, të cilët përmbysën dy gola disavantazh për të siguruar vendin e parë.

Ndërkohë, PSG u rikthye pas humbjes nga Botafogo me një fitore 2-0 ndaj Seattle Sounders për të kryesuar Grupin B. Golat u shënuan nga Kvaratskhelia dhe Hakimi, ndërsa sulmuesi Ousmane Dembele mungoi sërish për shkak dëmtimi.

Botafogo, pavarësisht humbjes 1-0 ndaj Atletico Madrid, siguroi kualifikimin si e dyta e grupit dhe do të përballet me Palmeirasin. Atletico, me gjashtë pikë, u eliminua, megjithë fitoren ndaj Botafogos dhe ankesat për dy penallti të paakorduara.

Trajneri i Miamit, Javier Mascherano, e cilësoi kualifikimin si një arritje historike për MLS-në. Përballja me PSG-në do të sjellë një ribashkim mes Messit, Suarezit, Busquetsit, Albës dhe ish-trajnerit të tyre në Barcelonë, Luis Enrique.

Ndërkohë, sonte, Bayern Munich përballet me Benficën, ndërsa Chelsea dhe Esperance do të luajnë për një vend në 1/8-at, ku fituesi do të bashkohet me Flamengon.