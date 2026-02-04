Messi-Newell’s Old Boys, arrihet marrëveshja në parim për rikthimin në 2027

Newell’s Old Boys vazhdon të kultivojë një ëndërr ambicioze: ta bëjë Lionel Messin ta mbyllë karrierën në Argjentinë. Në një intervistë për TN, nënkryetari i parë i klubit të Rosarios, Juan Manuel Medina, konfirmoi se shoqëria po punon për një projekt afatgjatë me synimin për ta rikthyer “Pleshtin” të veshë fanellën kuqezi në vitin 2027, duke saktësuar megjithatë se aktualisht nuk ekziston asnjë marrëveshje e përcaktuar.
“Po punojmë që Leo të luajë për Newell’s në gjysmën e parë të 2027-s, por për momentin nuk ka asgjë tjetër për të bërë”, shpjegoi Medina, inxhinier agrar dhe figurë e rëndësishme e drejtimit të klubit të Rosarios.
Drejtuesi sqaroi se ideja shkon përtej aspektit sportiv dhe nuk ka të bëjë ekskluzivisht me klubin e Parque Independencia. “Është një projekt që shkon përtej Newell’s. Është një projekt për qytetin e Rosarios, për provincën dhe për futbollin argjentinas”, theksoi.
Projekti i Newell’s për të rikthyer Messin në Argjentinë
Sipas Medinës, nisma përfshin autoritetet kryesore institucionale dhe sportive, me synimin për të ndërtuar kushtet e nevojshme për ta bërë të mundur një rikthim që do të kishte vlerë historike. “Gjithçka varet nga ajo që mund të ofrojmë në terma infrastrukture dhe një projekti sportiv konkurrues”, shtoi ai.
Nënkryetari tregoi gjithashtu se bazat e para të idesë u hodhën në vitin 2024, me lindjen e grupit politik UNEN të drejtuar nga Ignacio Boero, sot president i Newell’s, i cili fitoi zgjedhjet e klubit në dhjetor 2025. “Që nga ai moment filloi të mendohej për këtë projekt afatgjatë”, shpjegoi.
Medina konfirmoi në fund se ka pasur kontakte paraprake me rrethin e Messit, duke ruajtur megjithatë shumë kujdes: “Është folur për këtë, ideja është hedhur në tavolinë, por sot nuk ka vendime”.
Rikthimi i mundshëm i Messit te klubi ku hodhi hapat e parë mbetet kështu, për momentin, një dëshirë e kultivuar me diskrecion. Në Rosario, megjithatë, shpresa është që kapitulli i fundit i karrierës së kampionit argjentinas të mbyllet pikërisht aty, ku gjithçka filloi.
Kontrata e Messit me Inter Miami
Aktualisht Messi është i lidhur me Inter Miami me një kontratë të vlefshme deri në fund të sezonit MLS 2028. I mbërritur në Florida në vitin 2023, kapiteni i Argjentinës është bërë simboli i projektit të klubit, duke e udhëhequr drejt fitimit të trofeve të parë në historinë e tij: Leagues Cup 2023 dhe Supporters’ Shield 2024.
Në këtë rrugëtim ai ka grumbulluar edhe vlerësime të rëndësishme individuale, mes të cilave titulli i lojtarit më të mirë dhe golashënuesit më të mirë të Leagues Cup 2023 dhe çmimi Landon Donovan si MVP i MLS 2024, falë 36 kontributeve në gola (20 gola dhe 16 asiste) në vetëm 20 paraqitje sezonale.