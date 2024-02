‘Messi, Messi’- Ronaldo u drejtohet tifozëve kundërshtarë me gjestin e turpshëm

Cristiano Ronaldo raportohet se do të përballet me një hetim pasi u shfaq duke bërë një gjest të turpshëm pas një ndeshjeje në Ligën Pro Saudite.

Të dielën, Al-Nassr i 39-vjeçarit u përball me Al-Shabab, i cili ka një skuadër që përfshin ish-mesfushorin e Atletico Madridit, Yannick Carrasco dhe ish-yllin e Barcelonës, Ivan Rakitic.

Ronaldo hapi rezultatin nga pika e bardhë në minutën e 21-të, por skuadra e tij e humbi epërsinë kur Carrasco shënoi në prag të përfundimit të pjesës së parë.

Talisca riktheu epërsinë e mysafirëve pas rifillimit dhe braziliani ishte sërish i gatshëm për të siguruar golin e fitores për Al Nassr pasi Carlos barazoi për nikoqirët.

Me tri pikët e siguruara nga fitorja 3-2, Ronaldo ka uruar bashkëlojtarët në vërshëllimen e plotë.

Megjithatë, portugezi u duk se ishte i acaruar nga tifozët në turmë duke brohoritur emrin e ish-rivalit të tij, Lionel Messi.

Në përgjigje, Ronaldo vuri dorën te veshi i tij përpara se të bënte një gjest drejt organit të tij gjenital që u drejtohej tifozëve kundërshtar.

Sipas një raportimi nga The Telegraph, gazeta saudite Asharq al-Awsat tha se federata kombëtare e futbollit (SAFF) që atëherë ka hapur një hetim për incidentin.

