Messi, lotët pas golit janë për babain Jorge: “Ka një problem shëndetësor të rëndë”

“Është një çështje krejtësisht jashtë sportit, kam kaluar disa ditë të vështira, falënderoj të gjithë shokët e skuadrës sepse kanë qenë gjithmonë pranë meje”. Këto kishin qenë fjalët e Lionel Messi në fund të Argjentinë-Algjeri, ndeshja e parë e Albicelestes në Botërorin 2026, kur u pyet për arsyen e lotëve të derdhur drejtpërdrejt në televizion pasi shënoi golin e parë nga tre golat që e futën edhe më shumë në legjendë, duke u bërë (së bashku me Klose) golashënuesi më i mirë në historinë e fazave finale të Kupës së Botës me 16 gola. Këtë arsye e zbuloi disa orë më vonë një gazetar argjentinas: bëhet fjalë për gjendjen jo të mirë shëndetësore të babait të tij, Jorge.
Shpjegimi i një gazetari argjentinas për lotët e Leo Messit: “Babai”
“Ka të bëjë me babain – shpjegoi Eduardo Feinmann në ‘Radio Mitre’ – Babai nuk është mirë nga shëndeti. Prej kohësh tashmë, prej disa muajsh, që nga viti i kaluar, Jorge ka një problem shëndetësor mjaft të rëndë. Dhe pikërisht këtë javë kanë ndodhur disa situata që e kanë përkeqësuar edhe më shumë gjendjen e tij, dhe Messi po vuan për këtë çështje personale”.
Pra, një histori krejtësisht private, e cila kuptohet që nuk mund ta lërë të qetë Leon kur zbret në fushë. Është e pamundur të shkëputesh nga mendimi për babain, edhe kur të gjithë sytë e botës janë mbi ty.
Lloramos todos. El mejor de la historia. Te amo Leo, te amamos Messi. pic.twitter.com/RZhbYOjOlW
— Daniel 🚀 (@daniherrera___) June 17, 2026
Kush është Jorge Messi, babai i Leos?
Marrëdhënia mes Jorge Messi dhe fituesit tetë herë të Topit të Artë është shumë e ngushtë. Jorge ka qenë gjithmonë mbështetësi i tij kryesor: ka punuar si punëtor në një fabrikë çeliku në qytetin e tyre të lindjes, Rosario, ka trajnuar ekipin lokal të të rinjve dhe e ka shoqëruar Leon që në fëmijëri në çdo hap të rrugëtimit të tij futbollistik, përfshirë vendimin e vështirë për t’u transferuar në Barcelonë në moshën 13-vjeçare për të trajtuar problemin e tij të rritjes.
"Padre de Messi"
Porque Eduardo Feinmann habló sobre la salud del padre de Lionel Messi: "Tiene un problema bastante grave, no está bien". pic.twitter.com/pyAeOKJw6y
— Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) June 17, 2026
Jorge, 68 vjeç, është gjithashtu agjenti i Messit prej shumë vitesh dhe menaxhon një pjesë të madhe të interesave të tij. Leo ka deklaruar disa herë publikisht se gjithmonë ka kërkuar miratimin dhe këshillat e babait pas çdo ndeshjeje, duke e cilësuar atë si një figurë themelore në jetën e tij. Një lidhje shumë e thellë, që shpjegon mirë vështirësitë emocionale të kampionit argjentinas në këtë fillim Botërori.