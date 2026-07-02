Messi kontrollohet me detektor metali në Botëror: reagon ekzaktësisht si Cristiano Ronaldo

Miami pret Leo Messin për ndeshjen e 1/16-ave të finaleve të Botërorit, por as ylli absolut i Argjentinës nuk mund t’u shmanget kontrolleve të rrepta të sigurisë të vendosura nga Shtetet e Bashkuara për hyrjen në vend. “Pleshti” jeton prej tre vitesh në Florida, por si të gjithë të tjerët iu desh të priste në pistë për t’u kontrolluar me detektor metali nga autoritetet, një proces që për disa kombëtare ka qenë i lodhshëm dhe surreal, si në rastin e Uzbekistanit të Fabio Cannavaros, që u kontrollua madje edhe me qen antidrogë.
Messi vendosi valixhen e hapur mbi tavolinat për inspektim dhe më pas u filmua nga kamerat duke qeshur me shokët e skuadrës, ndërsa e gjithë kombëtarja argjentinase kontrollohej me kujdes në pistën ku pak më parë ishte ulur avioni i saj. Ky është procedimi që të gjithë duhet të ndjekin për të hyrë në Shtetet e Bashkuara dhe për të zhvilluar ndeshjet, një nga temat më të diskutuara të këtij Botërori. Megjithatë, argjentinasi iu afrua kontrolleve krejtësisht i qetë dhe shpërtheu në të qeshura, ashtu si kishte bërë edhe Cristiano Ronaldo gjatë kontrollit të tij të parë.
Miami pret Leo Messin për ndeshjen e 1/16-ave të finaleve të Botërorit, por as ylli absolut i Argjentinës nuk mund t’u shmanget kontrolleve të rrepta të sigurisë të vendosura nga Shtetet e Bashkuara për hyrjen në vend. “Pleshti” jeton prej tre vitesh në Florida, por si të gjithë të tjerët iu desh të priste në pistë për t’u kontrolluar me detektor metali nga autoritetet, një proces që për disa kombëtare ka qenë i lodhshëm dhe surreal, si në rastin e Uzbekistanit të Fabio Cannavaros, që u kontrollua madje edhe me qen antidrogë.
Messi vendosi valixhen e hapur mbi tavolinat për inspektim dhe më pas u filmua nga kamerat duke qeshur me shokët e skuadrës, ndërsa e gjithë kombëtarja argjentinase kontrollohej me kujdes në pistën ku pak më parë ishte ulur avioni i saj. Ky është procedimi që të gjithë duhet të ndjekin për të hyrë në Shtetet e Bashkuara dhe për të zhvilluar ndeshjet, një nga temat më të diskutuara të këtij Botërori. Megjithatë, argjentinasi iu afrua kontrolleve krejtësisht i qetë dhe shpërtheu në të qeshura, ashtu si kishte bërë edhe Cristiano Ronaldo gjatë kontrollit të tij të parë.
Messi qesh ndërsa kontrollohet në Botëror
Delegacioni i Argjentinës mbërriti në Miami, ku nesër do të luajë ndeshjen e 1/16-ave të finaleve kundër Kepit të Gjelbër, surprizës së këtij Botërori. Dhe, sipas protokollit, të gjithë lojtarët e Albicelestes u kontrolluan sapo zbritën nga avioni, drejtpërdrejt në pistë, përpara syve të mediave dhe njerëzve që prisnin fluturimet e tyre. Agjentët e sigurisë i ulën në karrige plastike dhe i kontrolluan me detektor metali, duke u hapur gjithashtu valixhet mbi tavolina të vendosura posaçërisht për këtë rast.
Cristiano Ronaldo kontrollohet me detektor në Botëror: përpara agjentit nuk mban të qeshurën
17 Qershor, 14:00
Në rrjetet sociale është bërë viral reagimi i Messit, i cili shpërthen në të qeshura me shokët e skuadrës ndërsa kontrollohet. Ai sheh Rodrigo De Paulin që i tregon diçka dhe nis të buzëqeshë, ndërsa mesfushori shpërthen në një të qeshur të madhe teksa kapiteni i tij kontrollohet me detektor metali. Është procedura që të gjithë janë detyruar të kalojnë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara dhe tashmë argjentinasit janë mësuar me të, aq sa e marrin me sportivitet, siç kishte ndodhur edhe me Cristiano Ronaldon në fillim të turneut.
Delegacioni i Argjentinës mbërriti në Miami, ku nesër do të luajë ndeshjen e 1/16-ave të finaleve kundër Kepit të Gjelbër, surprizës së këtij Botërori. Dhe, sipas protokollit, të gjithë lojtarët e Albicelestes u kontrolluan sapo zbritën nga avioni, drejtpërdrejt në pistë, përpara syve të mediave dhe njerëzve që prisnin fluturimet e tyre. Agjentët e sigurisë i ulën në karrige plastike dhe i kontrolluan me detektor metali, duke u hapur gjithashtu valixhet mbi tavolina të vendosura posaçërisht për këtë rast.
Në rrjetet sociale është bërë viral reagimi i Messit, i cili shpërthen në të qeshura me shokët e skuadrës ndërsa kontrollohet. Ai sheh Rodrigo De Paulin që i tregon diçka dhe nis të buzëqeshë, ndërsa mesfushori shpërthen në një të qeshur të madhe teksa kapiteni i tij kontrollohet me detektor metali. Është procedura që të gjithë janë detyruar të kalojnë për të hyrë në Shtetet e Bashkuara dhe tashmë argjentinasit janë mësuar me të, aq sa e marrin me sportivitet, siç kishte ndodhur edhe me Cristiano Ronaldon në fillim të turneut.