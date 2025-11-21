Messi ishte gati të luante për Spanjën: plani sekret i Argjentinës ndaloi gjithçka

José Pékerman, tre herë kampion i botës U20 me Argjentinën dhe ish-CT i Albiceleste, ka zbuluar në Olé Summit 2025 prapaskenën që rrezikoi të ndryshonte përgjithmonë historinë e futbollit: Lionel Messi ishte praktikisht gati të luante për Spanjën.
Federata e kishte përfunduar tashmë pjesën më të madhe të burokracisë për ta thirrur atë në Botërorin U20, dhe për Argjentinën koha po mbaronte. “Kishim mësuar se skautët spanjollë e konsideronin një talent vendimtar. Nëse nuk do të ndërhynim menjëherë, do të ishte tepër vonë”, tregoi Pékerman.
Operacioni i shpejtë: një miqësore për të blinduar Messi
Më 29 qershor 2004, Pékerman mendoi një plan të thjeshtë dhe të menjëhershëm: organizimin e një ndeshjeje miqësore për ta hedhur Messin në fushë me U20 të Argjentinës dhe për ta bërë të pamundur thirrjen e tij nga Spanja. FIFA, në fakt, parashikonte se një paraqitje zyrtare me një përfaqësuese të të rinjve mjaftonte për ta lidhur lojtarin me atë vend.
Pavarësisht hezitimit të Hugo Tocallit, që e kishte përcaktuar tashmë listën për Amerikano-Jugorin U20, Pékerman këmbënguli: “Na duhet vetëm një ndeshje, një firmë, dhe Spanja nuk do të mund ta ketë më.” Grondona dha ok-in, u gjet një kundërshtar — Paraguaji — dhe Messi zbriti në fushë: Argjentina fitoi 8-0 dhe operacioni u mbyll me sukses.
Pjesa tjetër është histori: Argjentina mban yllin e saj
Ajo miqësore e improvizuar ndryshoi përgjithmonë fatin e Albiceleste. Leo Messi, tashmë përfundimisht i lidhur me ngjyrat argjentinase, nisi një rrugëtim që e çoi të bëhej simboli i futbollit të vendit të tij: 196 ndeshje, 115 gola dhe Kupa e Botës 2022 në Katar.
Pékerman, duke buzëqeshur, kujtoi: “Ai ishte fytyra e re e futbollit tonë. Na duhej vetëm të shmangnim ta humbnim.” Intuita e tij u tregua vendimtare: një gjest i shpejtë, pothuajse klandestin, që ia dorëzoi historisë ikonën më të ndritshme të Argjentinës moderne.