Messi e Mbappé kanë shënuar njësoj në Botëror, por kështu do të fitonte argjentinasi: vendos FIFA

Futbolli është ai sport ku Leo Messi ecën në fushë dhe më pas të fiton ndeshjet, edhe në moshën 39-vjeçare, edhe në nivelin më të lartë të mundshëm, atë të Kupës së Botës. Kjo batutë përmbledh atë që vazhdon të jetë kampioni që e ka udhëhequr Argjentinën drejt finales së dytë radhazi në një Botëror, me shpresën për të përsëritur triumfin e vitit 2022 në Katar. Dinamizmi i tetë herë fituesit të Topit të Artë nuk është më ai i viteve të tij më të mira, megjithatë efikasiteti i tij në gola dhe asiste vazhdon të jetë i jashtëzakonshëm, siç e tregoi edhe në gjysmëfinalen kundër Anglisë, ku dy asistet për Enzo Fernandez dhe Lautaro Martinez i siguruan skuadrës së Scalonit kualifikimin në finalen ku do të përballet me Spanjën. Pikërisht këto dy asiste bënë që Messi të kalonte Kylian Mbappé në krye të renditjes së golashënuesve të Botërorit, edhe pse të dy kanë të njëjtin numër golash.
Renditja e golashënuesve të Botërorit 2026 një ndeshje para fundit
Kur të dyve u ka mbetur vetëm një ndeshje për të luajtur – përkatësisht finalja e Botërorit dhe finalja për vendin e tretë – renditja për Këpucën e Artë të Botërorit 2026 sheh Messin dhe Mbappén në krye me nga 8 gola. Pas tyre renditet Haaland me 7 gola (por norvegjezi tashmë ndodhet me pushime në Siçili), ndërsa më pas janë dy anglezët Bellingham dhe Kane që vazhdojnë garën me 6 gola, si edhe Dembélé dhe Oyarzabal me nga 5. Është e qartë se katër të fundit duhet të shënojnë shumë gola për të rrezikuar dyshen kryesuese, e cila realisht do ta diskutojë mes saj çmimin e golashënuesit më të mirë.
Edhe Mbappe ka arritur kuotën e 8 golave si Messi në këtë Botëror
Por pse Mbappé është tani pas Messit, edhe pse ka të njëjtin numër golash? Prej disa edicionesh të Kupës së Botës, FIFA ka hequr dorë nga fituesit ex aequo dhe përcakton një fitues të vetëm të Këpucës së Artë në bazë të kritereve shtesë, në rast barazimi me gola. Është neni 45 i “Regulations for the FIFA World Cup 26” që rregullon këtë çështje, duke përcaktuar se në rast të të njëjtit numër golash zbatohen edhe dy kritere të tjera, sipas rendit hierarkik, për të shpallur një fitues të vetëm.
Cilat janë dy kriteret shtesë të FIFA-s në rast barazimi me gola
Kriteri i parë favorizon lojtarin që ka dhënë më shumë asiste, pra pasime vendimtare. Messi, falë dy asisteve të dhëna në fundin spektakolar të Angli-Argjentinë, ka arritur në kuotën e 4 asistimeve, duke kaluar Mbappén, i cili ka mbetur me 3. Nëse do të kishte sërish barazim, pra edhe asistet do të ishin të njëjta, fitues shpallet ai që ka luajtur më pak minuta në total në fushë, duke shpërblyer kështu efikasitetin më të madh mesatar.
Pjesa e nenit 45 të “Regulations for the FIFA World Cup 26”
Siç u përmend, më parë parashikohej që titulli i golashënuesit më të mirë të ndahej mes disa lojtarëve në rast barazimi. Nëse disa futbollistë e mbyllnin turneun me të njëjtin numër golash, titulli ndahej mes tyre. Kjo ka ndodhur zyrtarisht në dy Botërorë. Në Kili 1962 plot 6 futbollistë ndanë titullin me nga 4 gola: Garrincha, Vavá, Leonel Sanchez, Drazan Jerkovic, Florian Albert dhe Valentin Ivanov. Ndërsa në SHBA ’94 çmimi u nda mes rusit Oleg Salenko dhe bullgarit Hristo Stoichkov, autorë të nga 6 golave secili. Në atë rast sapo ishte futur si kriter i vetëm shtesë numri i asisteve dhe të dy kishin nga një.
Pikërisht për të shmangur ndarjen e çmimit mes disa lojtarëve, FIFA vendosi më vonë të shtonte edhe një kriter tjetër, që të garantonte një fitues të vetëm të Këpucës së Artë. Ai i bazuar te minutat e luajtura u testua për herë të parë në Botërorin e Gjermanisë 2006. Hera e parë kur kriteret shtesë u bënë vendimtare për shpalljen e golashënuesit më të mirë ishte në vitin 2010: Thomas Muller, David Villa, Wesley Sneijder dhe Diego Forlan shënuan të gjithë nga 5 gola, por Këpuca e Artë iu dha futbollistit gjerman falë 3 asistimeve të tij, kundrejt vetëm një asistimi të rivalëve të tjerë.