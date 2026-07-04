Messi del në televizion me një gungë të madhe në ballë: ja çfarë ndodhi në Argjentinë-Kepi i Gjelbër

Gunga në ballin e Lionel Messi është metafora e asaj që ishte ndeshja e Argjentinës kundër Kepit të Gjelbër. Një betejë e vërtetë sportive që e mbajti Seleccion në ankth deri te autogoli i Borges (3-2), i cili hapi rrugën drejt 1/8-ve të finaleve, ku do të përballet me Egjiptin (që vinte pas fitores me penallti ndaj Australisë). Kampioni argjentinas u paraqit para kamerave me një gungë të dukshme në kokë, duke ngjallur kureshtje dhe edhe pak shqetësim te tifozët. Ajo ishte pasojë e një goditjeje të fortë të marrë në fund të kohës së rregullt: ai ndjeu dhimbje, por shtrëngoi dhëmbët dhe vazhdoi të luante, duke rezultuar vendimtar.
Si e pësoi Messi gungën në kokë
Fryrja ishte qartësisht e dukshme gjatë intervistave pas ndeshjes në Hard Rock Stadium të Miami. Episodi ndodhi kur rezultati ishte ende 1-1: Messi u hodh në një nga sprintet e tij karakteristike në gjysmën kundërshtare dhe u ndal me faull pranë zonës së rreptësisë. Gjatë rënies humbi ekuilibrin dhe përplasi kokën në këmbën e një mbrojtësi të Kepit të Gjelbër, i cili kishte ardhur në aksion.
Ndikimi shkaktoi një fryrje të dukshme në kokë, por pa pasoja të veçanta, dhe ai qëndroi gjithsesi në fushë gjatë gjithë kohëve shtesë. Pikërisht “numri 10” i Amerikës së Jugut ekzekutoi goditjen nga këndi, nga e cila lindi goli që vulosi fitoren përfundimtare 3-2 dhe i siguroi Argjentinës kualifikimin për në 1/8-at e finaleve të Botërorit.
Messi vlerëson Kepin e Gjelbër: “E dinim që do të ishte shumë e vështirë”
Pas ndeshjes, Messi deshi të theksonte vlerën e kundërshtarëve, duke hedhur poshtë idenë se sfida ishte e lehtë. Fusha tregoi se nuk ekzistojnë skuadra absolutisht favorite, ose nëse ekzistojnë, janë të tilla vetëm në letër, sepse në praktikë mund të ndodhë gjithçka.
“Disa njerëz mund t’i nënvlerësojnë skuadra të caktuara – tha Messi – por ne e dinim se kjo ndeshje nuk do të ishte kurrë e lehtë. Pikërisht kjo e bën këtë Kupë Bote kaq të veçantë. Gjithçka është jashtëzakonisht e ekuilibruar dhe çdo ndeshje është tepër e vështirë. E kemi parë se çfarë bëri Kepi i Gjelbër kundër Spanjës dhe Uruguait: është një kombëtare shumë konkurruese.”
Lionel Messi speaks on Argentina’s tough win over Cape Verde 🗣️#FIFAWorldCup #WorldCup pic.twitter.com/WvO3cM5hhZ
— DAZN Football (@DAZNFootball) July 4, 2026
Pleshti surprizon të gjithë: “Më i miri? Lisandro Martínez”
Kur një gazetar i kërkoi një koment për golin e shënuar dhe një tjetër paraqitje si lider i skuadrës, Messi bëri një gjest të madh përulësie dhe respekti ndaj njërit prej shokëve të ekipit. “Ju flisni për golin tim… unë preferoj të flas për Lisandro Martinez. Golat janë ato që njerëzit mbajnë mend, por futbolli është shumë më i madh se kaq.”
Reflektimi i Pleshtit është më i thellë dhe shkon shumë përtej një deklarate të zakonshme. “Lisandro ishte i jashtëzakonshëm sonte. Mbrojti me agresivitet, fitoi duelet e tij dhe sa herë që Kepi i Gjelbër përpiqej të ndërtonte një aksion, ai ishte aty për t’i ndalur. Di ta nisë lojën me inteligjencë dhe guxim, madje më dha edhe një asist fantastik. Lojtarë si ai e bëjnë gjithçka më të lehtë për pjesën tjetër të skuadrës. Ndonjëherë më i miri në fushë nuk është ai që shënon, por ai që i transmeton siguri të gjithë grupit. Dhe pikërisht këtë bëri Lisandro.”