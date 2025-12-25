Mesazhi i tij/ Papa Leo XIV kremton meshën e parë që nga zgjedhja e tij

Për herë të parë që nga zgjedhja e tij, Papa Leo XIV kremtoi Meshën e Natës së Krishtlindjes mbrëmjen e djeshme në Bazilikën e Shën Pjetrit në Romë. Pak çaste para nisjes së liturgjisë, Ati i Shenjtë doli papritur në Sheshin e Shën Pjetrit, ku mijëra besimtarë e pritën me duartrokitje dhe emocione, pavarësisht shiut të rrëmbyeshëm.
I prekur nga përkushtimi i besimtarëve, Papa iu drejtua atyre me fjalë mirënjohjeje dhe bekimi: Faleminderit që erdhët, edhe në shi. Urimet më të mira për të gjithë. Le ta festojmë Krishtlindjen së bashku. Jezu Krishti, i cili lindi për ne, na sjell paqen dhe dashurinë e Zotit. Zoti ju mbroftë dhe ju bekoftë të gjitha familjet tuaja.
Më pas, Papa u drejtua drejt Bazilikës, ku u kremtua Mesha e Natës së Krishtlindjes në një atmosferë madhështore dhe shpirtërore. Hyrja e tij u shoqërua me himnin tradicional “Noel”, të interpretuar nga Kori i Kapelës Sistine.
Në altar, Papa Leo XIV kremtoi liturgjinë së bashku me rreth 250 klerikë të lartë, kardinalë, peshkopë dhe priftërinj, duke hapur kështu një nga netët më të shenjta të kalendarit të krishterë me ritet tradicionale dhe bekimin e Krishtlindjes.
“Ndërsa një ekonomi e shtrembëruar na bën t’i trajtojmë njerëzit si mallra”, tha Papa Leo XIV.
“Zoti e bën veten si ne, duke zbuluar dinjitetin e pafund të çdo personi. Ndërsa njeriu dëshiron të bëhet Zot për të dominuar të afërmin e tij, Zoti dëshiron të bëhet njeri për të na çliruar nga çdo skllavëri. A do të jetë e mjaftueshme kjo dashuri”, pyetja retorike e Papës, “për të ndryshuar historinë tonë?”, shtoi ai.
Përpara se të kryesonte Meshën, Papa Leoni zbuloi fytyrën e Jezusit Fëmijë në skenën e lindjes së Krishtit të vendosur në një fron të vogël para Altarit të Rrëfimit në Bazilikën e Vatikanit. Gjesti i Papës u pasua nga një homazh me lule nga fëmijë nga e gjithë bota, përfshirë Ukrainën.
Sipas zyrës së shtypit të Selisë së Shenjtë, rreth 6,000 besimtarë ndoqën meshën në Bazilikë dhe rreth 5,000 jashtë, në shesh, përpara ekraneve gjigante.
Papa Leoni XIV gjithashtu përshëndeti besimtarët që qëndruan në shi jashtë Bazilikës së Shën Pjetrit para fillimit të Meshës së tij të parë si Papë në prag të Krishtlindjeve.
“Mirë se vini të gjithë, bienvenidos“, tha ai në shkallët e Bazilikës së Vatikanit.