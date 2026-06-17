Mesazhi i Marjana Koçeku për Bajrat e Shkodrës: S’kam me lanë pa ju shkatërrue, sa ta kem jetën!

Pasi doli e pavarur si deputete dhe iu bashkua protestës së të rinjve, Marjana Koçeku u vu në qendër të presioneve nga Partia Socialiste për të dorëzuar mandatin e saj si deputete, meqënëse kishte hyrë në parlament si kandidate e listës së sigurtë. Por sot ajo ka postuar një mesazh në rrjetet sociale që lë të kuptohet se presionet i kanë ardhur edhe nga bandat e Shkodrës.
Në mesazh, Koçeku përmend familjen Bajraj në Shkodër, që dihet se ka punuar për Partinë Socialiste në këto zgjedhje të fundit.
“Ky mesazh i drejtohet Bajrajve të Shkodrës. Nëse familjes teme i preket kjoftë edhe nji qime floku, unë s’kam me lanë pa ju shkatërrue, sa ta kem jetën”, shkruan ajo në rrjetet sociale.