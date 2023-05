Mesazhet e fshehta të Taylor Swift dhe Matty Healy në koncerte

Taylor Swift dhe i dashuri i saj i përfolur, Matty Healy, me sa duket po i dërgonin mesazhe sekrete njëri-tjetrit gjatë shfaqjeve të tyre të fundit.

Gjatë ndalesës së Eras Tour të këngëtares “Bad Blood” në Nashville, Tenn., të premten, ajo shikoi me turp kamerën dhe tha: “Kjo ka të bëjë me ty, ti e di se kush je. Të dua”. Momenti i fshehtë u kap në video nga fansat e saj, të cilët kuptuan shpejt se këngëtari i vitit 1975 kishte thënë pikërisht ato fjalë gjatë koncertit të tij të 3 majit në Filipine.

Healy ishte gjithashtu i pranishëm në shfaqjen e Swift atë natë, duke qëndruar në tendën VIP ndërsa këngëtarja “Anti-Hero” doli në skenë përpara një turme në Nissan Stadium. Lëvizja e rokerit erdhi disa ditë pasi Sun raportoi se dy muzikantët kishin filluar të takoheshin. Burimet pohuan për gazetën se dyshja ishin “çmendurisht të dashuruar” – edhe pse ata ishin takuar vetëm për më pak se dy muaj.

Ata u lidhën për herë të parë në vitin 2014 kur ai veshi një bluzë të bardhë me kopertinën e albumit të saj “1989” gjatë shfaqjes së grupit të tij në Milwaukee. Ditë më vonë, këngëtarja e “Blank Space” mori pjesë në një koncert të vitit 1975 në Los Anxhelos me disa miq, duke përfshirë Selena Gomez dhe Ellie Goulding, përpara se të dilte me një top të zi, me emrin e grupit të Healy të shkruar mbi të. Burimi i tha Sun se romanca e tyre dështoi në atë kohë sepse “thjesht nuk funksionuan”.