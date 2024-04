Mes euro-derbit e ëndërrës për trofe: mbrëmje e madhe futbolli në Europa League e Conference League

Pas Champions League, vjen Europa League dhe Conference League me ndeshjet e para të çerekfinaleve. E pikërisht në këto dy kupa, Italia shpreson të avancojë me sa më shumë skuadra për të ëndërruar mundësinë e kualifikimit të pesë skuadrave në Champions sezonin e ardhshëm. Nëse Milani dhe Roma do të përballen në San Siro në një euro-derbi që nga njëra anë do të garantojë një skuadër italiane në gjysmëfinale, nga ana tjetër do ta eliminojë padyshim njërën prej tyre. Kështu, Atalanta është thirrur në çështje për një sukses si Davidi ndaj Goliathit në fushën e Liverpool. Pa harruar Fiorentinën në transfertë ndaj Viktoria Plzen në Conference League.

MILAN-ROMA

Derbi i njëzetë italian në Kupat e Europës mes Milan dhe Romës, dy skuadra në formë të shkëlqyer dhe të frymëzuar nga kampionati. Nëse nga njëra anë Pioli duket se e ka gjetur sërish skuadrën e tij, aq sa mund të konkurrojë vërtet për rikonfirmim pas muajsh në fije të perit, puna e De Rossi në kryeqytet është aty për ta parë të gjithë, pasi arriti të bëjë dikë si Mourinho të harrohet në një kohë të shkurtër. Një sfidë e ekuilibruar, pra, që për të dy ekipet nis nga një mbrojtës i skualifikuar (Tomori dhe Ndicka). Pavarësisht rikuperimit të Thiaw, Pioli mendon të vendosë Loftus-Cheek pas Giroud, me Chukwueze që kthehet në pankinë. Në vend të kësaj, Dybala dhe El Shaarawy do të mbështesin Lukaku në vijën e parë verdhekuqe.

LIVERPOOL-ATALANTA

Për Atalantën, një sfidë magjepsëse dhe e vështirë, Liverpool i Klopp. Përveçse në garë për titullin në Premier League, Reds janë edhe një nga favoritët, në mos më i kuotuari, në Europa League. Gasperini do të mundohet të gjejë pak qetësi pas humbjes kundër Cagliari dhe zërave për fërkime me drejtuesit. Lajmi i mirë vjen nga rikthimi i De Ketelaere, i cili megjithatë nuk pritet të startojë titullar. Asgjë për të bërë për Scalvini, në mbrojtje do të jetë akoma Hien. Bergamaskët do të duhet gjithashtu të jenë të kujdesshëm ndaj rrezikut të pezullimeve për ndeshjen e kthimit: De Roon, Djimsiti, Holm, Kolasinac dhe Lookman janë të paralajmëruar. “Unë mendoj se Atalanta mund të fitojë me këdo dhe se mund të konkurrojë me këdo. Ne do të shkojmë atje për të luftuar dhe për të kaluar në raundin tjetër”, motivoi Scamacca.

Quarter-Finals Europa League

21:00 AC Milan – Roma

21:00 Bayer Leverkusen – West Ham United

21:00 Benfica – Marseille

21:00 Liverpool – Atalanta

VIKTORIA PLZEN-FIORENTINA

Zero humbje në 14 ndeshje evropiane deri tani për Viktoria Plzen (që duhet të heqë dorë nga Sykora, sezon i përfunduar), të cilave Fiorentina duhet t’i kushtojë vëmendje. Ëndrra Viola është të rikthehet në finale për të rishkruar historinë e vitit të kaluar. E për këtë arsye, tekniku Italiano, pavarësisht turit të forcës të fundit kundër Milan, Atalanta e Juventus, do të luajë ekipin më të mirë. Në mbrojtje, megjithatë, Quarta mund ta bëjë Milenkovic të marrë frymë, ndërsa Dodò mund të shihet përsëri si titullar. Në krahët ofensivë, Ikoné-Sottil është balotazhi i zakonshëm për të plotësuar tridhëmbëshin (me Nico Gonzalez dhe Beltran) pas qendërsulmuesit Belotti.

Quarter-Finals Conference League

18:45 Olympiacos – Fenerbahce

18:45 Viktoria Plzen – Fiorentina

21:00 Aston Villa – Lille

21:00 Club Brugge – PAOK FC