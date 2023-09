Meryl Streep flet për rikthimin në Mamma Mia

Meryl Streep jo vetëm që dëshiron të kthehet në Mamma Mia, por ka gjithashtu disa sugjerime komplote që do të lejonin personazhin e saj ikonik, Donna, të ngrihej nga “varri”.

Donna u vra në vazhdimin muzikor të ABBA 2018, Mamma Mia! Here We Go Again, me Streep që kthehet për të kënduar një këngë si fantazma e Donës, së bashku me vajzën e saj në ekran, Sophie (Amanda Seyfried).

Në një histori të re të Mamma Mia për Vogue, Streep diskuton një pjesë të tretë të mundshme të ekskluzivitetit të dashur. “Unë jam gati për çdo gjë. Nëse ka një ide që më emocionon, unë jam plotësisht atje,” tha ajo për filmat muzikorë. “I thashë producentes dhe krijuesit Judy Craymer nëse ajo mund të gjente një mënyrë për të rimishëruar Donën, unë jam në këtë. Ose mund të jetë si në një nga ato telenovela ku Donna kthehet dhe zbulohet se ishte në të vërtetë motra binjake që vdiq”.

Craymer, e cila krijoi muzikalin origjinal në Broadway, pranon se ajo u fut në shumë telashe me fansat për vrasjen e personazhit të Streep, por thotë se ka shumë mundësi për të rikthyer aktorët.

“Tani kemi licencën krijuese për të eksploruar më tej këtë botë. Ne ende nuk e dimë vërtet se çfarë ndodhi me versionin e Donna-s të Lily James”. “Ose çfarë ndodh me Donnën dhe Sam [Pierce Brosnan] pas filmit të parë? A do të qetësohet ndonjëherë Harry [Colin Firth]? Mendoj se duhet t’u japim një mbyllje të caktuar këtyre personazheve.

Stellan Skarsgård, i cili luajti Bill-in, tha për një film tjetër: “Unë dyshoj se ndonjëri prej nesh nuk do të pranonte të bënte një tjetër.Duhet thjesht të gjejmë këngë të mjaftueshme për të krijuar një histori të re.”