Mënyra si ta eliminoni erën e keqe të tymit të duhanit

Truqe të thjeshta të cilat do t’ju ndihmojnë ta eliminoni aromën e tymit të duhanit i cili është futur në mobilie, perde, veturë…

Natyrisht, është më e thjeshtë që të mos pini duhan. Edhe më pak e besueshme, gjithashtu.

Opsioni i dytë është që të pini duhan në tarracë apo afër dritares së hapur, mirëpo njerëzit zakonisht bëhen të gatshëm që të shkundin cigaren aq shumë atëherë kur u lindin fëmijë, mirëpo nëse nuk veprohet kështu, vetëm kjo gjë ju mbetet ta bëni.

Aroma e keqe e tymit të duhanit i cili futet në mure dhe mobilie është si ankth, madje edhe për duhanxhinjtë, për joduhanxhinjtë as të mos flasim. Mirëpo, ekzistojnë disa truqe efikase të cilat mund t’ju ndihmojnë që ta zgjidhni këtë problem.

Soda e bikarbonatit

Qitni sodë bikarbonati nëpër mobilie dhe tepihë dhe lëreni të veprojë gjatë natës. Ajo di të thithë erën e keqe të tymit, por edhe aromat e tjera të pakëndshme dhe të nesërmen vetëm fshini mirë me thithëse pluhuri. Nëse tymi i duhanit ende ndihet, përsëriteni procedurën.

Amoniaku

Muret mund t’i trajtoni me amoniak të përzier me ujë apo me ndonjë mjet për pastrim me bazë amoniaku. Këto pjesë të hapësirave shpesh i lëmë pas dore, mirëpo më së shumti tym shtresohet pikërisht në to. Nëse kjo nuk ndihmon… nuk mund të bëni tjetër por t’i gëlqerosni muret.

Uthulla

Uthulla nuk ka aromë të këndshme, mirëpo fatmirësisht era e keqe e uthullës relativisht shpejt avullohet. Nëse rrobat apo jastëkët zbukurues kundërmojnë tym duhani, në një enë me ujë të nxehtë shtoni një filxhan uthull dhe lëreni nën rrjetën e tharjes së rrobave në të cilën keni varur rrobat “e tymosura”. Natyrisht, pjesët e vogla të gardërobës do t’i lani, mirëpo kjo nuk është metodë e keqe për pallto, xhaketa të trasha etj.

Uthulla mund të ndihmojë edhe në neutralizimin e tymit të duhanit nga hapësirat. Mjafton që të qitni uthull në enë të cekëta dhe t’i shpërndani nëpër shtëpi.

Qymyri

Enët e vogla të mbushura me copëza qymyri shpërndani nëpër hapësira në të cilat ndihet era e keqe e duhanit. Pas disa ditëve, qymyri do të duhej të “thithë” aromën e pakëndshme nga hapësirat.

Mollët

Mollët mund të ndihmojnë nëse situata nuk është tepër “dramatike”. Nëse keni pasur mysafirë dhe ju kanë tymosur hapësirën. Pritni mollët përgjysmë dhe shpërndani nëpër dhomë. Do të duhej shpejt të neutralizojnë aromën e pakëndshme.

Pastruesit me avull

Nëse asgjë nga këto që i thamë deri tani nuk ndihmojnë, muret, dyshemetë dhe mobiliet pastroni me pastrues avulli. Pastrimi i thellë do ta thithë edhe erën e keqe të cigareve.

Dhe, mos harroni që rregullisht t’i lani filtrat e kondicionerëve të ajrit, pasi që edhe në ta mbeten aromat e pakëndshme.