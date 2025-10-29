“Mendo 3 fëmijët, do bëhesh i pasur”, SHBA joshi pilotin e Nicolás Maduros

Agjenti federal kishte një ofertë të guximshme për pilotin kryesor të Nicolás Maduro: Gjithçka që ai duhej të bënte ishte të devijonte fshehurazi avionin e presidentit venezuelas drejt një vendi ku autoritetet amerikane mund të kapnin udhëheqësin e fortë.
Në këmbim, i tha agjenti pilotit në një takim të fshehtë, aviatori do të bëhej një njeri shumë i pasur.
Biseda ishte e tensionuar dhe piloti u largua pa u angazhuar, megjithëse i dha agjentit, Edwin Lopez, numrin e tij të celularit — një shenjë se ai mund të ishte i interesuar të ndihmonte qeverinë e SHBA-së.
Gjatë 16 muajve të ardhshëm, edhe pasi u tërhoq nga puna e tij qeveritare në korrik, Lopez vazhdoi përpjekjet, duke biseduar me pilotin përmes një aplikacioni të mesazheve të enkriptuara.
Saga e patreguar dhe plot intrigë se si Lopez u përpoq të rekrutojë pilotin ka të gjitha elementet e një trillimi spiunësh të Luftës së Ftohtë — avionë privatë luksozë, një takim sekret në një hangar aeroporti, diplomaci me rrezik të lartë dhe joshja delikate e një nëpunësi kyç të Maduros. Kishte madje edhe një manovër finale të synuar për të tronditur presidentin venezuelas rreth besnikërisë së vërtetë të pilotit.
Në një plan më të gjerë, skema zbulon shkallën — dhe shpesh mënyrën e pakujdesshme — me të cilën SHBA-ja është përpjekur prej vitesh të rrëzojë Maduros, të cilin e fajëson për shkatërrimin e demokracisë së vendit të pasur me naftë, ndërsa u siguron mbështetje trafikantëve të drogës, grupeve terroriste dhe Kubës komuniste.
Që kur është rikthyer në Shtëpinë e Bardhë, Donald Trump ka mbajtur një qasje edhe më të ashpër. Këtë verë, presidenti ka vendosur mijëra trupa, helikopterë sulmues dhe anije luftarake në Karaibe për të sulmuar anijet e peshkimit të dyshuara për kontrabandë kokaine nga Venezuela. Në 13 sulme, përfshirë disa në Oqeanin Paqësor lindor, ushtria amerikane ka vrarë të paktën 57 persona.
Këtë muaj, Trump autorizoi CIA-n të kryejë veprime të fshehta brenda Venezuelës, dhe qeveria amerikane gjithashtu ka dyfishuar shpërblimin për kapjen e Maduros mbi akuzat federale për narkotrafik, një lëvizje që Lopez u përpoq ta shfrytëzonte në një tekst mesazhi dërguar pilotit.
“Ende po pres përgjigjen tënde”, i shkroi Lopez pilotit më 7 gusht, duke bashkangjitur një link të një deklarate për shtyp të Departamentit të Drejtësisë ku njoftohej se shpërblimi ishte rritur në 50 milionë dollarë.
Detajet e planit, i cili përfundimisht dështoi, janë nxjerrë nga intervista me tre zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë të SHBA-së, si dhe një kundërshtar të Maduros. Të gjithë folën me kusht anonimiteti sepse ose nuk ishin të autorizuar të diskutonin përpjekjen ose frikësoheshin nga hakmarrja për zbulimin e saj. Associated Press gjithashtu shqyrtoi — dhe autentifikoi — shkëmbimet e mesazheve midis Lopez dhe pilotit.
Përpjekjet për të gjetur pilotin, gjeneralin venezuelas Bitner Villegas, nuk patën sukses.
Departamenti Amerikan i Sigurisë së Atdheut dhe Departamenti i Shtetit nuk komentuan. Qeveria venezuelase nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Filloi me një informacion për avionët e Maduros
Komploti u përgatit kur një informator u paraqit në Ambasadën e SHBA-së në Republikën Dominikane më 24 prill 2024, kur Joe Biden ishte president. Informatori pretendoi se kishte informacion rreth avionëve të Maduros, sipas tre zyrtarëve të njohur me çështjen.
Lopez, 50 vjeç, në atë kohë ishte një atashe në ambasadë dhe agjent për Hetimet e Sigurisë së Atdheut, pjesë e Departamentit të Sigurisë së Atdheut.
Një ish-Ranger i Ushtrisë Amerikane nga Porto Riko, Lopez po drejtonte hetimet e agjencisë për rrjete kriminale transnacionale me prani në Karaibe, pas një karriere të shquar duke shkatërruar banda droge, pastrues parash dhe mashtrues. Puna e tij për të çmontuar një operacion të paligjshëm këmbimi parash në Majami madje i solli atij një qortim publik në vitin 2010 nga Hugo Chávez, paraardhësi i Maduros. Detyra në ambasadë do të ishte e fundit para pensionimit.
Ambasada ishte e mbyllur, megjithëse Lopez ishte ende në zyrë. Atij iu dorëzua një kartë e vogël me emrin dhe numrin e telefonit të informatorit. Kur e telefonoi, informatori pretendoi se dy avionë të përdorur nga Maduro ndodheshin në Republikën Dominikane duke iu nënshtruar riparimeve të kushtueshme.
Lopez u intrigua: Ai e dinte se çdo mirëmbajtje me shumë gjasë do të përbënte një shkelje kriminale sipas ligjit amerikan, sepse do të kishte përfshirë blerjen e pjesëve amerikane, të ndaluara nga sanksionet ndaj Venezuelës. Avionët ishin gjithashtu subjekt i sekuestrimit — për shkeljen e atyre sanksioneve.
Identifikimi i avionëve ishte i lehtë — ishin të vendosur në aeroportin ekzekutiv La Isabela në Santo Domingo. Lidhja e tyre me Maduro do t’u merrte hetuesve federalë muaj. Ndërsa ata ndërtonin çështjen, mësuan se presidenti venezuelas kishte dërguar pesë pilotë në ishull për të rimarrë avionët shumë milionë dollarësh — një Dassault Falcon 2000EX dhe Dassault Falcon 900EX.
Formohet plani
Lopez pati një epifani, sipas zyrtarëve aktualë dhe ish-zyrtarëve të njohur me operacionin: Po sikur ai të mund të bindte pilotin të fluturonte Maduros drejt një vendi ku SHBA-ja mund ta arrestonte?
Maduros i ishte ngritur padi në vitin 2020 për akuza federale për narco-terrorizëm, duke e akuzuar atë për përmbytjen e SHBA-së me kokainë.
Agjenti i DHS-së siguroi lejen nga eprorët e tij dhe autoritetet dominikane për të intervistuar pilotët, duke kapërcyer shqetësimet e zyrtarëve për krijimin e një përplasje diplomatike me Venezuelën.
Në hangarin e aeroportit, pak metra larg avionit, Lopez dhe agjentë të tjerë i kërkuan secilit pilot të bashkohej veçmas me ta në një dhomë të vogël takimesh. Nuk kishte agjendë, thanë agjentët. Thjesht donin të bisedonin.
Agjentët bënë sikur nuk e dinin që pilotët e kalonin kohën duke pasur në bord Maduron dhe zyrtarëve të tjerë të lartë. Ata folën me çdo pilot për rreth një orë, duke ruajtur objektivin më të madh për në fund: Villegas, për të cilin agjentët kishin përcaktuar se ishte piloti i rregullt i Maduros.
Villegas ishte anëtar i gardës së nderit presidenciale dhe kolonel në forcat ajrore të Venezuelës. Një ish-zyrtar venezuelas që udhëtonte shpesh me presidentin e përshkroi atë si miqësor, të rezervuar dhe të besuar nga Maduro. Avionët që ai pilotonte përdoreshin për ta transportuar Maduros nëpër botë — shpesh drejt kundërshtarëve të SHBA-së si Irani, Kuba dhe Rusia. Në një video të dhjetorit 2023 të postuar në internet nga Maduro, Villegas mund të shihet duke mbajtur një radio në kabinë ndërsa presidenti shkëmben parulla patriotike me pilotin e një avioni luftarak rus Sukhoi.
Lopez e thirri Villegasin në dhomë, dhe ata biseduan për pak për avionin që piloti kishte transportuar, shërbimin e tij ushtarak dhe llojet e avionëve që ai ishte i licencuar të pilotonte, sipas dy personave të njohur me operacionin. Pas rreth 15 minutash, piloti filloi të bëhej nervoz dhe këmbët i filluan të dridheshin.
Agjenti u fut më thellë: A kishte fluturuar piloti ndonjëherë për Chávez ose Maduro? Villegas fillimisht u përpoq t’i shmangej pyetjeve, por përfundimisht pranoi se kishte qenë pilot për të dy liderët. Villegas u tregoi agjentëve foto në telefonin e tij me të dhe dy presidentët në udhëtime të ndryshme. Ai gjithashtu dha detaje për instalimet ushtarake venezuelase që kishte vizituar. Pa dijeninë e Villegas, një nga kolegët e Lopez regjistroi bisedën në një celular.
Ndërsa biseda po mbyllej, dy personat thanë se Lopez bëri ofertën: Në këmbim të transportimit fshehurazi të Maduros në duart e Amerikës, piloti do të bëhej shumë i pasur dhe i dashur nga miliona bashkatdhetarë të tij. Takimi mund të ishte në zgjedhjen e pilotit: Republika Dominikane, Porto Riko ose baza ushtarake amerikane në Gjirin e Guantanamos, Kubë.
Villegas nuk tregoi qëndrim. Megjithatë, para se të largohej, ai i dha Lopezit numrin e tij të celularit.
‘Një thesar informacioni’
Villegas dhe pilotët e tjerë u kthyen në Venezuelë pa avionët, të cilëve u ishte thënë se u mungonin autorizimet e duhura.
Ndërkohë, qeveria e SHBA-së po përgatiste një çështje konfiskimi federal për të sekuestruar avionët. Njërin prej tyre, të regjistruar në mikroshtetin europian të San Marinos në pronësi të një kompanie fiktive nga Shën Vincenti dhe Grenadinet, e sekuestroi në shtator 2024.
Tjetrin e sekuestroi në shkurt gjatë udhëtimit të parë jashtë vendit nga Sekretari i Shtetit Marco Rubio si diplomati kryesor i SHBA-së.
Në një konferencë për shtyp në aeroportin në Republikën Dominikane, Lopez informoi sekretarin para mediave. Lopez i tha Rubios se avioni përmbante një “thesar informacioni,” duke përfshirë emrat e oficerëve të forcave ajrore venezuelase dhe informacione të detajuara rreth lëvizjeve të tij. Lopez ngjiti urdhrin e sekuestrimit në avion.
Qeveria e Maduros reagoi me zemërim, duke publikuar një deklaratë që akuzonte Rubion për “vjedhje të pacipë.”
Edhe në pension, Lopez vazhdoi përpjekjet
Ndërsa punonte për sekuestrimin në bashkëpunim me agjenci të tjera federale, Lopez u fokusua tek bindja e Villegas të bashkohej me komplotin e tij.
Detyra nuk do të ishte e lehtë. Maduro e ka bërë tepër të kushtueshme për këdo që kthehet kundër tij. Që kur mori detyrën në vitin 2013, ai ka shtypur brutalisht protestat, duke çuar në dhjetëra arrestime, ndërsa ka burgosur madje edhe aleatë dikur të fuqishëm të dyshuar për tradhti.
Megjithatë, Lopez nuk u dorëzua. Të dy shkëmbyen mesazhe në WhatsApp dhe Telegram disa herë. Por bisedat dukeshin se nuk çonin askund.
Në korrik, Lopez doli në pension. Por ai nuk mund ta linte Villegasin. Ai kërkoi udhëzim nga komuniteti i ngushtë i liderëve të opozitës në mërgim, të cilët i kishte njohur gjatë karrierës si agjent. Njëri prej tyre e përshkroi ish-agjentin si të fiksuar me sjelljen e Maduros para drejtësisë.
“Ai ndjente se kishte një mision të papërfunduar për të përmbushur,” tha një anëtar në mërgim i opozitës së Maduros, i cili foli me kusht anonimiteti nga frika për sigurinë e tij. Ai shtoi se ky përkushtim e bën Lopez “më të vlefshëm për ne se shumë prej kundërshtarëve më të mëdhenj të Maduros brenda Venezuelës.”
Pas mesazhit të gushtit për shpërblimin prej 50 milionë dollarësh, Lopez dërgoi një tjetër duke thënë se kishte “ende kohë për të qenë heroi i Venezuelës dhe për të qenë në anën e duhur të historisë.” Por nuk mori përgjigje.
Më 18 shtator, Lopez po shikonte lajmet për shtimin e forcave të Trump-it në Karaibe, kur pa një postim në X nga një vëzhgues anonim avionësh që kishte ndjekur nga afër lëvizjet e avionëve presidencialë të Maduros ndër vite, sipas tre personave të njohur me çështjen. Përdoruesi, @Arr3ch0, një lojë me fjalë nga zhargoni venezuelas për fjalën “i tërbuar,” postoi një pamje të hartës së ndjekjes së fluturimit që tregonte një Airbus presidencial duke bërë një kthesë të çuditshme pasi u nis nga Karakasi.
“Ku po shkon?” shkroi Lopez, duke përdorur një numër të ri telefoni.
“Kush je?” u përgjigj Villegas, ose duke mos e njohur numrin ose duke bërë sikur nuk e njihte.
Kur Lopez këmbënguli për atë që kishin diskutuar në Republikën Dominikane, Villegas u bë konfliktual, duke e quajtur Lopez një “frikacak.”
“Ne venezuelasit jemi prej një materiali tjetër,” shkroi Villegas. “Gjëja e fundit që jemi, është tradhtarë.”
Lopez i dërgoi një foto ku ata shiheshin duke folur të ulur në një divan të kuq lëkure në hangarin e avionëve vitin e kaluar.
“A je i çmendur?” u përgjigj Villegas.
“Pak…,” shkroi Lopez.
Dy orë më vonë, Lopez provoi për herë të fundit, duke përmendur tre fëmijët e Villegas me emër dhe një të ardhme më të mirë që ai tha se i priste në SHBA.
“Dritarja për të marrë një vendim po mbyllet,” shkroi Lopez, pak para se Villegas të bllokonte numrin e tij. “Së shpejti do të jetë tepër vonë.”
Përpjekja për të tronditur Maduros
Duke kuptuar që Villegas nuk do të bashkohej me planin, Lopez dhe të tjerë në lëvizjen anti-Maduro vendosën të përpiqeshin të shqetësonin udhëheqësin venezuelas, sipas tre personave të njohur me operacionin.
Një ditë pas shkëmbimit të ashpër të mesazheve në WhatsApp midis Lopez dhe Villegas, Marshall Billingslea – një aleat i afërt i opozitës venezuelase – ndërmori veprim. Një ish-zyrtar i sigurisë kombëtare në administratat republikane, Billingslea kishte javë që e tallte Maduron. Tani e solli Villegasin në qendër të ngacmimeve të tij kibernetike.
“Feliz cumpleaños ‘General’ Bitner!” shkroi ai në një urim tallës për ditëlindje në X ditën kur Villegas mbushi 48 vjeç.
Billingslea përfshiu dy foto krah për krah që me siguri do të ngrinin pikëpyetje. Njëra ishte e njëjta foto që Lopez i kishte dërguar Villegas një ditë më parë në WhatsApp, përveçse agjenti ishte prerë nga imazhi. Tjetra ishte një foto zyrtare e forcave ajrore me një yll të artë të vendosur në epoleten e shpatullës që tregonte gradën e tij të re.
Postimi në X u publikua në orën 15:01 — një minutë para se një Airbus tjetër i sanksionuar që dihet se përdoret nga Maduro të ngrihej nga aeroporti i Karakasit. Njëzet minuta më vonë, avioni u kthye papritur në aeroport.
Urimi për ditëlindje, i parë nga pothuajse 3 milionë njerëz, shkaktoi tronditje në rrjetet sociale venezuelase, teksa kundërshtarët e Maduros spekulonin se piloti ishte urdhëruar të kthehej për t’u marrë në pyetje. Të tjerë pyeteshin nëse do të burgosej. Askush nuk pa apo dëgjoi për Villegasin për disa ditë. Pastaj, më 24 shtator, piloti u rishfaq, me uniformë fluturimi të forcave ajrore, në një emision shumë të ndjekur televiziv të drejtuar nga ministri i Brendshëm Diosdado Cabello.
Cabello qeshi me çdo sugjerim se ushtria e Venezuelës mund të blihej. Ndërsa lavdëronte besnikërinë e Villegas, duke e quajtur atë një “patriot të pandalshëm, të hatashëm,” piloti qëndronte në heshtje, duke ngritur grushtin në shenjë besnikërie.