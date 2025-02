Mendes në Londër për kalimin e Joao Felix te Milan: “Është që mbrëmë në Milano”

Është një garë kundër kohës dhe, në një farë mënyre, edhe kundër rrymës, ashtu si çdo operacion merkatoje në minutat e fundit. Kompleks, i mbushur me lëvizje që nuk janë gjithmonë logjike apo të thjeshta, por që shoqërohen me punë dhe shpresë. Joao Felix te Milani është një nga ato histori që duhen treguar shpejt, një pjatë e shijshme që duhet konsumuar me një kafshatë: brenda ose jashtë, në harkun e disa orëve, me kohën që po rrjedh me shpejtësi drejt mesnatës. Pas kësaj, pas një dite të mbushur me telefonata dhe kontakte të vazhdueshme, gongu i merkatos do të ndalojë gjithçka deri në verën e ardhshme. Atëherë do të shohim nëse portugezi do të jetë veshur kuqezi apo jo.

Ajo që është e sigurt, është se Jorge Mendes, agjenti i fuqishëm i Joao Felix, ndodhet në Londër për të bindur Chelsea që të pranojë kushte të përballueshme edhe për Milanin. Me fjalë të tjera, një huazim pa kosto të menjëhershme, ndoshta me ndonjë shpenzim të ndarë anësor. Furlani do të bëjë gjithçka për t’i dhuruar Conceiçãos goditjen e fundit të merkatos dimërore, por gjithçka duhet të mbyllet brenda kufijve ekonomikë të klubit, veçanërisht pas përpjekjeve për Gimenez. Ndërkohë, nga Anglia vijnë lajme se lojtari ndodhet tashmë në Milano që prej mbrëmjes së djeshmedhe se ka ndjekur derbin. Por deri tani, këto janë vetëm zëra, pa asnjë konfirmim konkret.

Çfarë do të ndodhë tani?

Chelsea do të shohë nëse mund të përfitojë diçka nga lojtarët e saj të tepërt dhe, më e rëndësishmja, do të përpiqet të kuptojë si të rikuperojë shpenzimin e bërë për Joao Felix, i cili nuk ishte i vogël. Një shitje e menjëhershme dhe e përfitueshme nuk është e mundur, kështu që opsioni i huazimit mbetet në lojë, por vetëm nëse gjendet një formulë që i përshtatet të dyja palëve. E gjitha kjo duhet të realizohet brenda një dite, një sfidë aspak e lehtë, por që do të tentohet deri në sekondën e fundit.

Një vend bosh për huazimin e fundit

Për momentin, një e dhënë e sigurt është se Chelsea ka bllokuar transferimin e Anselminos te Marseille. Mund të duket një detaj i vogël, por në fakt është vendimtar, pasi largimi i tij drejt Francës do të kishte zënë slotin e fundit të huazimeve. Me këtë vend të lirë, Milani dëshiron ta mbushë atë me Joao Felix.

Është ëndrra e fundit, edhe sepse gjetja e një mesfushori nga akademia italiane për të zgjeruar skuadrën duket e vështirë. Prandaj, është Joao Felix ose asgjë, me Okafor që gjithashtu pret një largim të mundshëm në momentet e fundit të merkatos. Por këto janë histori që duhen treguar shpejt, po aq të shkurtra sa orët që mbeten deri në mesnatë. Pas kësaj, nuk do të ketë më vend për fjalë—vetëm për fakte.