Meloni: Londra e interesuar për marëveshjen time me Ramën

Qeveria e majtë britanike pasi kundërshtoi planin e paraardhësve për të shpënë emigrantët e paligjshëm në Ruanda ka hedhur sytë nga modeli i mërrëveshjes Meloni Rama, për të ngritur kampe në Shëngjin dhe Gjadër.

Kryeministrja e Italisë, Giorgia Meloni, deklaroi gjatë një konference në Romë me homologun britanik Keir Starmer se Britania e Madhe kishte treguar “interes të madh” për marrëveshjen e qeverisë italiane për migracionin me Shqipërinë.

“Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar ka treguar interes të madh për këtë marrëveshje” tha ajo.

Ndërsa Starmer theksoi nga ana e tij se palët diskutuan gjithashtu për “sfidën e migrimit të parregullt” dhe shtoi:“ Po vëzhgojmë marrëveshjen e Shqipërisë, e cila ende pritet të vihet në punë, siç e dini dhe më pas nuk e dimë ende rezultatin, por kemi diskutuar për konceptin së bashku me pjesën e parandalimit gjithashtu”.

Megjithëse kryeministri laburist anuloi planin e konservatorëve për dërgimin e emigrantëve të paligjshëm në Ruanda, ai tha se ishte pragmatist dhe se do të shihte planin e Iitalisë për ngritjen e qendrave të procesimit të azilkërkuesve në Shqipëri.

Marrëveshja e Romës me Tiranën ka ndryshime thelbësore nga ajo që laburistët i kundërshtuan qeverisë së djathtë për dërgimin e emigrantëve në Ruanda.

LA 7 tallet keq me restorantin Giorgia Meloni në Shëngjin

Më kryesorja, azilkërkuesit që vijnë nga vende që Italia i konsideron të sigurta do të përpunohen në Shqipëri dhe vendi do të përdoret vetëm për përpunimin e kërkesave. të tjerëve që iu pranohet azili do të rikthehen në Itali dhe nuk do të qëndrojnë në larg destinacionit të tyre sikurse parashikonte pakti i Londërës me Ruandën.

Së dyti, Shqipëria është anëtare e Këshillit të Evropës dhe është e detyruar nga Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ).

Qeveria britanike gjithashtu është duke shqyrtuar mundësinë e dërgimit të emigrantëve ne vende si Vietnami, kundrejt pagesës.