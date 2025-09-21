Melissa Satta: I dashuri im është 11 vjet më i ri se unë!

“I dashuri im është 11 vjet më i ri se unë. Në fillim isha skeptike, e paragjykuar, pastaj kuptova se mosha është vetëm një numër dhe nuk ka asnjë rëndësi.” Me këtë frazë, e thënë në podcast-in One More Time, Melissa Satta solli në vëmendje një temë që vazhdon të diskutohet shumë: pse kur është burri më i ri marrëdhënia shihet ende si tabu, ndërsa kur është e kundërta, kjo nuk shkakton skandal apo tronditje?
Pesha e stereotipeve gjinore; Çiftet ku gruaja është më e madhe se burri mbeten ende viktima të paragjykimeve. Modelet tradicionale e shohin burrin si figurë dominuese, mbrojtëse dhe më të pjekur, ndërsa gruaja si dikë që duhet “të shoqërohet me një burrë që e udhëheq”. Në këtë skemë, kur rolet përmbysen, lindin etiketa si “toy boy” apo “cougar”, terma që e reduktojnë marrëdhënien në një stereotip. Një studim i cituar nga Psychology Today thekson se çiftet ku gruaja është më e madhe se burri gjykohen më ashpër sesa ato ku burri është më i madh. Kjo ndodh pavarësisht se të dhënat tregojnë që shumë gra të përfshira në marrëdhënie të tilla raportojnë nivele të larta kënaqësie dhe stabiliteti emocional.
Standardi i dyfishtë shoqëror: Ky standard i dyfishtë është i dukshëm. Një burrë i pjekur me një partnere më të re shihet shpesh me admirim, si një konfirmim i hijeshisë ose i statusit të tij shoqëror. Një grua me një partner më të ri, përkundrazi, shpesh gjykohet dhe kritikohet, sikur të ketë gjithmonë një nënkuptim që duhet justifikuar: “sa do të zgjasë?”, “çfarë kërkon vërtet?”. Vetë gjuha e përdorur kontribuon në forcimin e këtij hendeku kulturor, duke e kthyer një marrëdhënie në një fenomen thjesht për thashetheme.
A ka rëndësi mosha në dashuri? E vërteta është se marrëdhëniet bazohen në faktorë krejt të tjerë: përputhje emocionale, projekte të përbashkëta, mbështetje reciproke. Mosha është vetëm një numër, siç kujton Melissa Satta, dhe nuk tregon asgjë për pjekurinë, aftësinë për të dashur apo stabilitetin. Këtë nuk e thonë vetëm historitë e të famshmëve, por edhe të dhëna studimore. Sipas artikujve të botuar në Journal of Social and Personal Relationships, cilësia e një marrëdhënieje nuk lidhet me diferencën e moshës, por me kënaqësinë e ndërsjellë dhe mbështetjen emocionale.
Si të kapërcehet stigma; Rruga për të kapërcyer këtë paragjykim kalon nga gjuha dhe përfaqësimi kulturor. Të shmangen termat denigrues dhe të tregohen historitë në mënyrë të ekuilibruar është një hap i parë. Dëshmitë e grave që zgjedhin lirisht, pa u fshehur, ndihmojnë në normalizimin e realitetit: dashuria nuk ka afat skadence dhe nuk njeh rregulla të parapërcaktuara. Me deklaratën e saj, Melissa Satta u dha zë shumë grave që jetojnë të njëjtën situatë. I vetmi tabu që duhet rrëzuar nuk është diferenca në moshë, por gjykimi shoqëror që e shoqëron ende./tgcom