Melena, gruaja e Immobile, nuk fshihet: “Fëmijë të tjerë? Do të doja, por nuk mundem më”

“Më pëlqen të jetoj jetën e vërtetë. Më pëlqen Instagrami, por ndonjëherë është e drejtë ta mbash telefonin të fikur dhe të fokusohesh në gjërat e përditshme. Shumë prej nesh i kanë ngatërruar pak të dy realitetet!”. Bashkëshortja e Ciro Immobile, Jessica Melena, shpjegon për ndjekësit e saj mungesën e pranisë në rrjetet sociale kohët e fundit.

Ajo e bëri shpjegimin në një seancë pyetje-përgjigje me ndjekësit, që janë fokusuar edhe në jetën private me sulmuesin e Lazios Immobile: “Kam jetuar si të gjithë periudha më pak të bukura, më të vështira… Viti i fundit ka qenë një nga këto. Gjendjen e ankthit e kam patur pas aksidentit me Ciro dhe vajzat në makinë. “Të kem më shumë fëmijë? Do të doja, por nuk mundem më”, tha Melena.