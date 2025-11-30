Melania Trump lançon kompaninë e re të produksionit “Muse Films”

Zonja e Parë Melania Trump ka njoftuar krijimin e kompanisë së saj të re të produksionit filmik, e cila do të quhet Muse Films.
Lajmin e bëri publik më 28 nëntor, përmes një videoje 10-sekondëshe të publikuar në profilin e saj personal në X. Në postim, Melania u kujtoi ndjekësve se dokumentari i saj “MELANIA” do të shfaqet ekskluzivisht në kinematë në mbarë botën më 30 janar 2026.
Aktualisht ekzistojnë dy kompani të tjera me të njëjtin emër, “Muse Films”: njëra nën ombrellën e Amazon në Evropë dhe tjetra një kompani amerikane e njohur për filma si The Virgin Suicides, American Psycho dhe Spring Breakers. Nuk dihet ende nëse kompania e Melanias do të ketë lidhje me to apo do të funksionojë plotësisht në mënyrë të pavarur.
Projekti i vetëm i konfirmuar deri tani nga Muse Films është dokumentari “MELANIA”, të cilin Amazon MGM Studios do ta shpërndajë në kinema. Studioja raportohet se ka paguar rreth 40 milionë dollarë për këtë projekt, një marrëveshje që është arritur para fillimit të mandatit të dytë të Presidentit Trump dhe në periudhën kur themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, mori pjesë në inaugurim.
Sipas Amazon MGM, “MELANIA” ofron akses të paprecedentë në 20 ditët para Inaugurimit Presidencial 2025, duke treguar procesin përmes syve të Zonjës së Parë në detyrë. Dokumentari do të përfshijë pamje ekskluzive nga takime kyçe, biseda private dhe momente të çastit që nuk janë parë më parë.
Marrëveshja me studion parashikon gjithashtu edhe të drejtat e shpërndarjes për një serial me disa episode, që do të pasojë dokumentarin.
Filmi do të drejtohet nga Brett Ratner, për të cilin ky projekt shënon rikthimin e tij në industri pas akuzave për ngacmim seksual nga disa gra, përfshirë Olivia Munn dhe Natasha Henstridge. Ratner i ka mohuar akuzat.