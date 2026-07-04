Meksikë-Angli nuk ndryshon orar: pse FIFA zgjedh rrezikun pavarësisht motit

Meksikë-Angli nuk do të ndryshojë orarin dhe do të luhet në orën 02:00, në natën mes të dielës, 5 korrik, dhe të hënës, 6 korrik. Pas zërave dhe negociatave jozyrtare, FIFA vendosi të mos ndryshojë programin e ndeshjes së 1/8-ve të finaleve, duke lënë mënjanë hipotezën e zhvendosjes së saj gjashtë orë më herët për shkak të parashikimeve të motit dhe rrezikut të stuhive të forta, me të gjitha pasojat që mund të sillnin për zhvillimin normal të takimit. Një mundësi që kishte shkaktuar kaos dhe protesta mes kombëtareve, tifozëve dhe organizatorëve. Federata vuri në peshore rrezikun e llogaritur, konsideratat tregtare (veçanërisht ato që lidhen me të drejtat televizive), si edhe vështirësitë dhe pasojat logjistike e organizative që do të sillte ndryshimi i orarit të ndeshjes, ndërsa në fund mbizotëroi linja e pragmatizmit ekstrem.
Çfarë do të ndodhë nëse moti përkeqësohet? Protokolli është i qartë: ndërprerje e ndeshjes për 30 minuta (ose edhe më shumë, derisa të ketë përmirësime të konfirmuara), publiku ftohet të largohet nga tribunat (në tabelat elektronike shfaqet mesazhi “Seek Cover Now – Dangerous Weather Approaching”), ndërsa nuk ka një kufi kohor të paracaktuar. Loja rifillon vetëm kur kushtet garantojnë zhvillimin e saj në siguri të plotë.
FIFA shqyrtoi mundësinë e ndryshimit të orarit për shkak të motit të keq
Për disa orë dukej konkrete mundësia që sfida në Mexico City të luhej më herët për shkak të parashikimeve meteorologjike, të cilat tregonin rrezik për stuhi dhe përmbytje të mundshme. Zërat, të përhapur fillimisht në Meksikë, e zunë në befasi vetë FIFA-n, e cila nisi një seri konsultimesh me federatat, autoritetet lokale, transmetuesit televizivë dhe organizatorët për të vlerësuar një ndryshim të mundshëm të programit. Në fund erdhi vendimi përfundimtar: asnjë ndryshim orari. Ndeshja do të luhet sipas planit, në orën 19:00 sipas kohës lokale (02:00 në Shqipëri).
Katër elementët që e bënë Federatën të ndryshojë mendim
Pse FIFA vendosi të mos e ndryshojë orarin? Mbizotëruan konsideratat e forcës madhore, organizative dhe tregtare. Katër ishin veçanërisht elementët që peshuan më shumë: menaxhimi i mbi 50 mijë personave të angazhuar në forma të ndryshme ditën e ndeshjes; marrëveshjet televizive ndërkombëtare të përcaktuara tashmë; rreziku i mbivendosjes me ndeshjen tjetër të 1/8-ve të finaleve mes Brazilit dhe Norvegjisë në rast të kohëve shtesë; si edhe shqetësimet për mijëra tifozë, shumë prej të cilëve kishin rezervuar tashmë fluturimet dhe udhëtimet për të mbërritur në Mexico City. Ishte e pamundur të ndryshoheshin të gjitha këto në një kohë kaq të shkurtër para fillimit të ndeshjes.
Kaosi logjistik i kombëtareve, të befasuara nga zërat për ndryshimin e programit
Federata Angleze e kishte organizuar me imtësi transferimin e kombëtares së “Tre Luanëve”: mbërritjen në Mexico City nga Kansas City 48 orë para ndeshjes dhe gjithë programin përgatitor, duke marrë parasysh stërvitjet, pushimin, ushqimin dhe kohën e nevojshme për udhëtimet. Një ndryshim orari do ta përmbyste plotësisht gjithë planin.
Edhe Federata Meksikane e priti keq lajmin, pasi mësoi për ndryshimin e mundshëm të orarit dhe njoftimin e afërt të FIFA-s vetëm përmes televizioneve.
“Ishte sikur të merrnim një shkelm në stomak – pranoi trajneri Javier Aguirre. – Do të na duhej të ndryshonim plotësisht programin tonë dhe kjo nuk më pëlqente aspak.”
Moti i keq mbetet një pikëpyetje e madhe
Konfirmimi i orarit nuk e eliminon problemin e vërtetë, pra kushtet atmosferike. Parashikimet vazhdojnë të tregojnë mundësinë e stuhive të forta dhe nuk përjashtohet që, nëse moti përkeqësohet, fillimi i ndeshjes të shtyhet. Një situatë e tillë ka ndodhur edhe në këtë Botëror: Meksikë-Ekuador u shty me një orë për shkak të një stuhie të fortë.