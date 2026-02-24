Meksika mes dhunës e trazirave, FIFA panik për Botërorin:alarm sigurie në Guadalajara

Rritet vëmendja rreth organizimit të Botërorit 2026 në Guadalajara, pas përshkallëzimit të dhunës së lidhur me kartelet në disa zona të Meksikës. Sipas burimeve, në ambientet pranë FIFA-s regjistrohet një shqetësim i fortë për qëndrueshmërinë e kushteve të sigurisë në prag të turneut.
Tensionet u përkeqësuan pas një operacioni kundër kartelit Jalisco New Generation (CJNG), që do të kishte çuar në vdekjen e liderit të tij, Nemesio Oseguera Cervantes, i njohur si “El Mencho”. Pas përplasjeve, ndodhën djegie automjetesh dhe trazira në disa qytete, përfshirë Guadalajara-n, e cila është caktuar për të pritur katër ndeshje të Kupës së Botës.
Qeveria ka dislokuar Gardën Kombëtare dhe forcat e armatosura, ndërsa presidentja Claudia Sheinbaum u ka bërë thirrje qytetarëve për qetësi. Autoritetet kanë ngritur qindra postblloqe dhe kanë kryer arrestime pas episodeve të dhunës dhe plaçkitjeve; disa fluturime janë anuluar dhe aktivitete sportive janë shtyrë për arsye sigurie.
Edhe pse pa lëshuar deklarata zyrtare, FIFA po monitoron situatën. Rregullorja e turneut parashikon që organi mund të zhvendosë ose riprogramojë ndeshjet, deri edhe të heqë organizimin, nëse lindin rreziqe për shëndetin dhe sigurinë. Një vendim ekstrem, që megjithatë do të kërkonte arsye të jashtëzakonshme dhe të dokumentuara siç duhet.
Siguria nën shqyrtim pas vrasjes së ‘El Mencho’
Përshkallëzimi i dhunës i shpërthyer të dielën në Guadalajara rikthen vëmendjen te siguria në prag të Kupës së Botës 2026. Trazirat pasuan një operacion të ushtrisë meksikane, të kryer rreth dy orë larg qytetit, që përfundoi me vdekjen e Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, i njohur si ‘El Mencho’, lider i kartelit Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Pas ndërhyrjes ushtarake, që fillimisht përfundoi me plagosjen dhe më pas me vdekjen e narkotrafikantit, në zonën metropolitane u regjistruan bllokime rrugësh, djegie automjetesh dhe revolta në burgje në Puerto Vallarta. Situata e shtyu guvernatorin e Jalisco-s, Pablo Lemus, të pezullojë përkohësisht transportin publik, mësimin në prani fizike dhe ngjarjet masive. Edhe derbi i Liga MX Femenil mes Chivas dhe Club América, i parashikuar në Estadio Akron, u shty. Ambasadat e të gjitha vendeve të huaja u kanë bërë thirrje shtetasve të tyre në territorin meksikan të qëndrojnë të strehuar dhe të mos dalin përveçse për nevoja thelbësore. Situata është shumë delikate.
Estadio Akron do të presë katër ndeshje të fazës së grupeve të Botërorit, mes tyre Meksikë-Kore e Jugut (18 qershor) dhe Uruguai-Spanjë (26 qershor), si dhe një mini-turne play-off-i të planifikuar nga 26 deri më 28 mars me përfaqësuese si Kaledonia e Re, Xhamajka dhe Republika Demokratike e Kongos. Në Monterrey do të zhvillohet pjesa tjetër e play-off-eve.
Guadalajara mbetet kështu nën vëzhgim ndërkombëtar. Lemus, tashmë muaj më parë, kishte siguruar miratimin e një sistemi të avancuar video-vëzhgimi dhe forcimin e patrullimeve të Gardës Kombëtare dhe ushtrisë gjatë turneut. Megjithatë, reagimi i autoriteteve ndaj kësaj vale të re dhune do të jetë vendimtar për të garantuar që eventi të zhvillohet pa rreziqe në një nga qytetet simbol të Botërorit 2026.