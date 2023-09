Megan Fox shfaqet për herë të parë në publik pas operacionit të ri plastik

Megan Fox tërhoqi vëmendjen teksa doli për të ngrënë me të fejuarin Machine Gun Kelly, vetëm disa javë pasi kreu një operacion plastik.

Çifti, të cilët thuhet se po ecin përpara me planet e tyre të dasmës pasi kaluan disa kohë të ndarë, u fotografuan në Nju Jork të hënën dhe Fox vendosi të zbulonte pamjen e saj krejt të re.

Aktorja 37-vjeçare i kishte flokët në ngjyrë të kuqe të çrregullt. Ajo kishte veshur një minifustan të zi me dekolte. Ndërkohë, Machine Gun Kelly dukej i relaksuar me një kanatiere të thurur dhe pantallona gri të gjera. Teksa dyshja u pa duke u futur në një fuoristradë të zezë, automatiku Kelly vuri dorën në shpinën e aktores.

Meghan ka qenë shpesh e lidhur me thashethemet për operacione plastike ndër vite, por asnjëherë nuk e ka konfirmuar publikisht se i është nënshtruar ndonjë operacioni. Megjithatë, ajo ka pranuar se nuk është kundër operacioneve plastike.

“Unë do të inkurajoja këdo që dëshiron të bëjë një operacion plastik, të flasë fillimisht me një terapist, të përpiqet të kuptojë se nga vjen kjo dëshirë. Sepse shumë herë nuk ka të bëjë me dhëmbët, hundën apo mjekrën tuaj, operacioni nuk do ta lehtësojë atë pasiguri”, tha ajo.