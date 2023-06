Megan Fox mbështet publikisht reperin pas aludimeve për ndarje

Machine Gun Kelly mori mbështetje nga e fejuara Megan Fox në shfaqjen e tij në Gjermani.

Mes raporteve se dyshja po punojnë për të shpëtuar marrëdhënien e tyre pas një përplasjeje në shkurt, aktorja u pa duke marrë pjesë në koncertin e MGK në Waldbühne në Berlin. Pjesëmarrja eFox erdhi më shumë se tre javë pasi një burim i tha People se çifti – i cili u fejua në janar 2022 – po punonin për marrëdhënien e tyre.

“Ata po punojnë ngadalë për pajtimin,” i tha një burim gazetës muajin e kaluar. Insajderi pretendoi se MGK po bën “çfarëdo që mundet” për të rikthyer të fejuarën e tij, duke shtuar, “Ajo po e bën atë të punojë për të. Është ende një dinamikë jo e shëndetshme, dhe miqtë e tyre thjesht nuk e shohin këtë të qëndrueshme.”

Fox dhe reperi “Emo Girl” – ndezën thashethemet për ndarje në shkurt kur aktorja fshiu të gjitha fotot e tyre në rrjetet e saj sociale. Fansat e akuzuan shpejt MGK se kishte një lidhje me kitaristen e tij, Sophie Lloyd. Megjithatë, ajo i mohoi me forcë këto thashetheme në një deklaratë për Page Six. Megan më vonë sqaroi se nuk kishte “asnjë lloj ndërhyrjeje të palëve të treta në këtë marrëdhënie” dhe mbrojti Lloyd nga reagimi i fansave.