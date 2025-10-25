Medon Berisha mahnit Serie A me golin nga distanca

Medon Berisha është shfaqur protagonist në ndeshjen që ekipi i tij, Leçe po luan në transfertë përballë Udinese. Sfida e vlefshme për javën e 8-të të Serie A përfundoi me humbje të Lecce.

 

Golin që e shënoi pikërisht Berisha ishte një kthesë për Lecce që po ndjekte rezultat pas dy golave nga Udinese në pjesën e parë Në minutën e 59-të të sfidës, mesfushori i Kombëtares shqiptare shënoi një eurogol, duke “çuar peshë” stadiumin.

 

Berisha ktheu në gol një faull, nga një distancë e konsiderueshme. Ai goditi fort, duke e bërë të pamundur që portieri kundërshtar ta priste. Një tjetër paraqitje që bind se shqiptari është lider te Lecce.

 

